Halo Infinite : du gameplay qui donne envie dans une longue bande-annonce pour la campagne

Nous avons déjà eu quelques occasions de découvrir le multijoueur de Halo Infinite, qui sera lancé en free-to-play en même temps que l'aventure principale. La campagne s'est elle faite plus discrète ces derniers mois, et c'est donc avec intérêt que nous accueillons une bande-annonce de 6 minutes à son sujet. Et clairement, elle donne plus envie que celle qui avait été montrée en juillet 2020.



La présentation commentée revient d'abord sur l'histoire, dans laquelle les Parias ont pris le contrôle du Halo Zeta. Cortana a disparu suite aux évènements de Halo 5: Guardians et la première mission de Master Chief sera de récupérer une IA surnommée The Weapon. Son enquête va vite l'amener affronter ses pires ennemis sur le Halo Zeta, un environnement ouvert rempli de secrets et de dangers. Et que ce soit au niveau des armes, des véhicules, de la personnalisation de l'équipement ou de l'approche des combats, nous aurons plus de liberté que jamais dans nos choix.

La longue vidéo permet d'apprécier un tas de séquences de gameplay plus impressionnantes et alléchantes que par le passé, ainsi que des adversaires inédits dont les Skimmers, un assassin dénommé Jega 'Rdomnai et d'autres encore mystérieux. Visuellement, tout semble plus beau, y compris le fameux Craig qui a gagné en pilosité et en charisme. De quoi redorer le blason du titre auprès des joueurs ? Les fans n'ont dans tous les cas plus beaucoup à attendre : la date de sortie de Halo Infinite est fixée au 8 décembre 2021 sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, et vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 69,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Halo Infinite : détails de la version PC, partenariat avec AMD, accessoires Razer et carte graphique collector