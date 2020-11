INSOLITE sur Halo Infinite : les employés de Microsoft porteraient des tee-shirts de Craig the Brute selon Phil Spencer

Non mais quand tu vois la gueule de Craig ça pose de vraies questions, le problème ce n'est pas que les graphismes, c'est surtout la direction artistique, qu'est que c'est que ça, c'est un artiste qui a fait le design de Craig, ou c'est un gosse qui apprend le dessin? Sur bien d'autres aspects la DA semble brouillonne et confuse au possible, il n'y a qu'à regarder le trailer pour s'en convaincre.



En rire sans se prendre au sérieux c'est bien avec ironie ça dénote d'une prise de conscience, mais je ne suis pas convaincu que le taf sera fait pour autant, ils n'ont pas percuté qu'il y avait un souci avant de partager le trailer, et vu que la masse de joueurs leur a dit que le problème était uniquement d'aspect graphique Next Gen, j'suis pas sur qu'ils aient réalisés les lacunes artistiques qui font mal aux yeux et à la crédibilité du soft, pour moi bien plus que le coté graphique.



Il y a un manque d'assurance, et de connaissance chez Microsoft qui écoute bien trop les joueurs, enfin je parle des dirigeants qui viennent mettre leur grain de sel suite à un retour des joueurs. Ça me fait penser à Ryse à la sortie de la One, il y avait eu une polémique suite à une démo qui présentait des QTE, ça n'a pas plus aux joueurs ça a donc été retiré à leurs demandes avant la sortie, si ça se trouve la proposition initiale pensée par les dev aurai été mieux, mais on ne le sera jamais les dirigeants de Xbox ont exigés que se soit retiré suite à la grogne. C'est la que je dis qu'il y a manque d'assurance et de connaissance, et sur Halo Infinite c'est exactement pareil, les dirigeants ont un pouvoir bien trop important sur les créations sans vraiment connaitre le média et ses codes, à défaut des développeurs qui sont obligés de s’exécuter et parfois "corriger" un travail, une création, qui était mieux pensé par eux à l'origine.



Et je reste persuadé que les exemples assez nombreux qu'on pourra soulever reste loin de la partie immergée de l'iceberg. On aurai pour exemple aussi le Kinect 2.0 qu'ils ont cherché par tous les moyens à imposer aux joueurs comme aux développeurs, ça avait vraiment pas l'air d'enchanter les développeurs et on sait aujourd'hui que dès le départ s'était une idée de merde.