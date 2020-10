Halo Infinite : Microsoft envisage de sortir le jeu en deux parties

Oui j’ai fait une croix sur le solo de HI pour le lancement de la Series X (et mon PC), ce sera pour plus tard en 2021 (assez loin je pense)…Alors oui, on peut patienter quand même assez longtemps du moment qu’on a un jeu de qualité à la fin (seul le solo qui m’intéresse)…Mais c’est quand même très gênant de ne pas avoir de gros blockbuster quadruple A pour le lancement de la console, qui en mette plein la vue question graphismes nexgen…Acheter une nouvelle console et ne pas avoir de claque nextgen dessus (à sa sortie) c’est vraiment très moyen…