Halo Infinite : le jeu est repoussé à 2021, la Xbox Series X devra s'en passer à son lancement

Depuis la présentation du gameplay de la campagne de Halo Infinite, le titre ne cesse de faire parler de lui : pour ses graphismes qui sont loin d'avoir convaincu les joueurs, pour son mode multijoueur annoncé en free-to-play, ou plus récemment avec le renfort apporté par Sperasoft au développement du jeu.

Visiblement le renfort ne sera pas suffisant pour sortir Halo Infinite en temps et en heure tout en proposant une expérience optimale pour les fans. C'est ainsi que 343 Industries vient d'annoncer le report du jeu en 2021. Voici la traduction du message de Chris Lee, Studio Head au sein du studio :

Aujourd'hui, j'aimerais faire le point sur le développement de Halo Infinite avec notre communauté. Nous avons pris la décision difficile de reporter le jeu à 2021 afin de nous assurer que nos équipes aient assez de temps pour proposer une expérience de jeu qui correspond à notre vision.

La décision de reporter la sortie est le résultat de plusieurs facteurs qui ont compliqué le développement, notamment avec la pandémie du COVID-19 qui continue de nous impacter. Je voudrais saluer le travail de nos équipes à 343 Industries qui se sont engagées à proposer un bon jeu et à trouver des solutions face aux challenges rencontrés lors du développement. Cependant, pour le bien de tous, et pour le succès du jeu en lui-même, maintenir la sortie cette année n'était plus possible.

Nous savons que cette nouvelle va en décevoir plus d'un parmi vous et nous partageons ce sentiment. La communauté a été incroyable ces dernières années, avec sa passion et son support qui nous ont grandement inspirés. Nous voulions vraiment pouvoir jouer au jeu cette année avec nos fans. Ce temps de développement supplémentaire nous permettra de proposer le jeu Halo le plus ambitieux jamais développé à un niveau de qualité que nos fans sont en droit d'attendre.

Merci pour votre support et votre compréhension

Chris Lee