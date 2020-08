Xbox Series X : un mois de lancement donné par Microsoft !

Nous approchons de la mi-août et aucun des deux géants que sont Xbox et PlayStation n'a encore dévoilé les modalités de lancement de leurs consoles de nouvelle génération, la Xbox Series X et la PS5. Nous savons évidemment qu'elles paraîtront en fin d'année, mais les prix et des dates précises se font attendre par les joueurs. Bonne nouvelle, le report de Halo Infinite que nous venons d'apprendre a quelque peu délié la langue de la firme de Redmond.

C'est sur le site officiel qu'un article dédié au sujet a été partagé, dont le titre résume à lui tout seul l'information : la Xbox Series X sortira au mois de novembre 2020 ! Avec la perte du Master Chief au line-up de lancement, il fallait bien rassurer les joueurs. Nous apprenons donc que plus de 100 jeux seront optimisés pour la console, l'article vantant les mérites du ray-tracing, la possibilité d'obtenir un framerate jusqu'à 120 fps ou encore le Quick Resume. Plus de 50 productions sortiront de leur côté en cross-gen, comme Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Gears Tactics ou DIRT 5, bénéficiant du Smart Delivery pour ne pas nous refaire passer à la caisse, tandis que d'autres (plus de 40) seront optimisées à l'instar de Destiny 2, Forza Horizon 4, etc., le tout avec le Xbox Game Pass permettant de jouer à moindre coût.

Bref, rien de bien nouveau sous le soleil (et la chaleur écrasante), mais vous savez désormais un peu mieux à quoi vous en tenir pour cette fin d'année. Reste à voir si la Xbox Series S dont l'existence ne fait presque plus aucun doute sera lancée à la même période... D'ici là, vous pouvez toujours vous tourner vers la Xbox One S dont de nombreux packs sont disponibles sur Amazon.

