Crime Boss: Rockay City, un mois de sortie pour les versions PS5 et Xbox Series X et S

Dévoilé lors des Game Awards 2022 en fin d'année dernière, Crime Boss: Rockay City est pour rappel développé par InGames Studios et édité par 505 Games. Le titre au casting prestigieux nous emmènera dans une ville fictive pour devenir le roi du crime en effectuant plusieurs casses.

Crime Boss: Rockay City arrivera le 28 mars prochain, mais uniquement sur PC via l'Epic Games Store. Le jeu est cependant attendu sur les dernières consoles de salon de Sony et Microsoft, mais quand ? Eh bien, dans son dernier bilan financier, Digital Bros, la maison-mère de l'éditeur 505 Games, annonce que Crime Boss: Rockay City sera disponible dans le courant du mois de juin 2023 sur PS5 et Xbox Series X|S.

Par ailleurs, Crime Boss: Rockay City sera exclusif à l'Epic Games Store jusqu'au mois de juin 2024, il faudra donc attendre de très longs mois si le jeu vous intéresse, mais que vous ne jurez que par Steam. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.