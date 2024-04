Crime Boss: Rockay City, une grosse mise à jour 8.0 avec un tas de changements

Il y a maintenant plus d'un an, 505 Games et inGame Studios lançaient Crime Boss: Rockay City, un jeu d'action avec des braquages qui n'est pas sans rappeler PAYDAY, mais qui bénéficie d'un casting hollywoodien cinq étoiles. Un titre plutôt discret, sauf lorsqu'il s'agit de figurer dans le Top 10 des pires jeux de 2023...

Les développeurs ne lâchent quand même pas leur jeu, qui a une roadmap bien chargée. Cette semaine, les studios ont lancé la mise à jour 8.0 de Crime Boss: Rockay City, avec pas mal de changements et nouveautés. Les joueurs peuvent découvrir un nouveau système de progression dans les modes solo et multijoueur, de l'XP à obtenir en accomplissant des missions afin de débloquer des personnages, armes, skins et talents, des équipements personnalisables, des missions inédites, de nouveaux objets à équiper, des fusils de précision ou encore une refonte des talents.

Les studios annoncent enfin que Crime Boss: Rockay City a connu sa plus forte croissance d'utilisateurs depuis son lancement, le nombre de joueurs a doublé, mais les développeurs ne lâchent aucun chiffre précis... Vous pouvez retrouver le jeu à partir de 21,99 € sur Amazon, Cdiscount ou Fnac.