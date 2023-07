Crime Boss: Rockay City, un pack d'armes et une grosse mise à jour avec des nouveautés

Crime Boss: Rockay City n'a pas spécialement défrayé la chronique, mais 505 Games et inGame Studios ont quand même prévu du contenu pendant un long moment pour les joueurs. La roadmap est bien chargée et en attendant la première extension, les joueurs peuvent déjà découvrir un pack d'armes en DLC et une mise à jour de contenu gratuite.

Les joueurs de Crime Boss: Rockay City peuvent ainsi acheter le DLC Pack d’armes tactiques, qui rajoute quatre nouvelles armes à feu disponibles dans tous les modes de jeu, détaillées juste ici :

Slate 36 - Un fusil semi-automatique parfait pour prendre le contrôle de Rockay City ;

Fiver Tactical - Une magnifique arme de poing, un compagnon fidèle pour tout criminel qui se respecte ;

Bohema - Un pistolet automatique dont la petite taille fait de lui l’arme idéale pour s’infiltrer dans une banque ;

Urban Sweeper - Un fusil à pompe qui mettra tout le monde d’accord, capable de faire de son porteur un être respectable et respecté en toutes conditions.

Concernant la mise à jour gratuit, elle rajoute pas mal de contenu, tout est détaillé dans le long changelog en anglais sur le site officiel de 505 Games, mais voici quand même les grandes lignes :

Crime Time – l’équivalent d’un Match Rapide dans Crime Boss – propose maintenant une jauge de Respect, augmentant (ou descendant) selon le succès (ou l’échec) d’une mission. Atteindre un haut niveau de Respect permet de débloquer de nouvelles missions, de nouvelles récompenses d’armes, d’améliorer ses personnages et plus encore ;

En équilibrant le Respect face à la jauge de Heat (correspondant à l’intensité des réponses policières), les récompenses évolueront. De plus, les statistiques de HEAT ont été revues afin d’être plus organiques. De fait, si le joueur joue violemment, la réponse de la police n’en sera que plus brutale ;

Les acolytes peuvent être améliorés pour construire le gang ultime. Dans Crime Time, les personnages gagnent maintenant de l’expérience en étant envoyés dans différentes missions. En s’améliorant, ces personnages débloqueront de nouvelles compétences et du matériel toujours plus efficace. Les armes peuvent également être récupérées au sol – bien qu’elles soient généralement moins efficaces – et les attaques furtives assomment désormais les ennemis, sans les tuer, offrant de nouvelles approches tactiques ;

Baker’s Battle, la campagne principale de Crime Boss, voit son niveau de difficulté rééquilibré. La courbe de progression est plus douce, et les affrontements plus justes. La quantité de loot est désormais alignée au nombre de joueurs engagés dans la bataille ;

La visée assistée a également été améliorée afin de créer une expérience manette en main plus satisfaisante.

Le DLC Pack d’armes tactiques est disponible dès maintenant et les joueurs ont même quelques jours pour le récupérer gratuitement, après quoi il sera payant. Crime Boss: Rockay City est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez retrouver le jeu à 39,99 € sur Amazon.