Descenders Next : une grosse surprise pour le jeu de course !

Descenders Next était en retard





No More Robots et RageSquid avaient lancé en 2019 Descenders, un jeu de course en VTT qui nous demandait de descendre la montagne à vélo, sur des terrains accidentés. Un titre au gameplay original, intéressant et addictif, qui a droit à une suite. Les studios avaient dévoilé Descenders Next il y a un an, le vélo tout-terrain est cette fois remplacé par des mountainboards et des snowboards. Le jeu devait sortir le 9 avril dernier, les studios ont laissé les joueurs dans le flou... jusqu'à hier.

Descenders Next sort par surprise sur PC et Xbox





C'est par surprise que No More Robots et RageSquid ont lancé Descenders Next sur PC, Xbox Series X|S et Xbox One ce 21 juillet 2025, avec donc un poil de retard. Un titre disponible en Accès anticipé sur Steam ou en Game Preview sur le Microsoft Store, les développeurs ont déjà annoncé des mises à jour avec une feuille de route. Il faut s'attendre à l'arrivée de marques réelles, à des modes multijoueurs, à de nouveaux biomes, à de nouveaux objectifs d'équipe, au support des mods et même à des sports inédits. Bien sûr, le titre aurait également droit à des mises à jour pour corriger les bugs et autres soucis techniques.

Descenders Next est-il dans le Game Pass ?





Descenders Next est directement rajouté dans le Game Pass, vous pouvez retrouver l'abonnement Game Pass Ultimate à 17,99 €/mois sur Amazon, Cdiscount et Fnac.