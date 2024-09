Palworld : le jeu phénomène officialisé sur PS5 avec une très grosse surprise

Les organisateurs du Tokyo Game Show 2024 ont bien fait une boulette en listant publiquement une version PlayStation 5 de Palworld. Le jeu de survie avec des monstres de Pocketpair est pour le moment uniquement disponibble sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, il donne des sueurs à Nintendo et ce n'est pas près de s'arrêter.

Lors du PlayStation State of Play, Pocketpair a officialisé l'arrivée de Palworld sur PS5 avec une bien belle bande-annonce, à découvrir ci-dessus. Mais surtout, les développeurs annoncent que le jeu est disponible dès maintenant sur PlayStation Store, les joueurs vont donc pouvoir se lancer dès maintenant dans cette aventure en monde ouvert avec les Pals.

Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.