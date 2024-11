Palworld : une collaboration totalement inattendue en approche avec un jeu à succès

Alors que l'action en justice engagée par Nintendo et The Pokémon Company à l'encontre de Pocketpair et qui concerne Palworld se poursuit, dont nous avons eu des détails supplémentaires au début du mois, cela n'empêche pas ce dernier de faire sa vie et de penser à l'avenir. Pour autant, personne n'aurait pu imaginer la collaboration qui a été annoncée ces dernières heures tant elle paraît improbable. En témoigne le visuel ci-dessous partagé pour l'occasion, c'est donc bien l'univers de Terraria qui devrait s'inviter en jeu et vice-versa, mais pas avant 2025. Pour le moment, il n'y a aucun détail sur ce qui sera proposé, mais cela devrait forcément intéresser une partie de la communauté du titre de Re-Logic, écoulé à plus de 58,7 millions d'exemplaires.

Au passage, Pocketpair en a profité pour indiquer que des informations concernant la prochaine mise à jour seront communiquées très bientôt et que l'année 2024 de Palworld n'est pas terminée. Avec les Game Awards 2024 en approche, où il n'a même pas eu une nomination, il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'une annonce soit faite lors de l'évènement, la mise à jour Sakurajima ayant été dévoilée au Summer Game Fest Live 2024. Après tout, le studio n'est sans doute pas à quelques centaines de milliers d'euros près pour promouvoir son jeu...

Pour terminer, sachez que la version Mac de Palworld qui devait sortir ce mois-ci a été retardée afin de proposer une meilleure expérience à son lancement. Si nous en croyons la boutique d'Apple, il faudra patienter jusqu'au 27 février 2025, où il sera vendu 28,99 €.

