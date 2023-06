Crime Boss: Rockay City, des dates de sortie sur PS5 et Xbox Series X et S et une roadmap bien chargée

505 Games et inGame Studios ont lancé en mars dernier Crime Boss: Rockay City, un jeu d'action dans une ville américaine fictive avec un casting prestigieux. Un titre qui n'aura pas forcément défrayé la chronique, mais il est pour l'instant uniquement disponible sur PC et des versions pour consoles de salon sont attendues ce mois-ci.

Aujourd'hui, les studios annoncent que Crime Boss: Rockay City sera disponible le 15 juin prochain sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, uniquement en version dématérialisée. Il faudra patienter jusqu'au 5 septembre pour mettre les mains sur une version physique, qui inclura un pack d'armes et qui est déjà disponible en précommande contre 39,99 € sur Amazon. Jarek Kolář, directeur du développement chez InGame Studios, déclare :

La sortie du jeu sur console n'est qu'un début. Nous avons tellement de projets pour 2023 et au-delà. Crime Boss: Rockay City a été un grand plaisir à réaliser, et depuis la sortie sur l'Epic Games Store, nous avons amélioré et mis à jour le jeu afin d'offrir aux joueurs console la version la plus aboutie. Nous sommes très enthousiastes pour l'avenir de Crime Boss.

Eh oui, les développeurs partagent également la roadmap de Crime Boss: Rockay City, avec une première saison qui s'étendra jusqu'au deuxième trimestre 2024. Les joueurs auront droit à des mises à jour gratuites, des packs payants Weapon et Urban Legends et des extensions premium, à savoir Dollar Dragon: Gold Cup au troisième trimestre 2023, Sheriff Norris: 99 Problems en début d'année prochaine et Nasara's Revenge au deuxième trimestre 2024. De quoi faire vivre le titre pendant encore pas mal de mois, jusqu'à une Saison 2 ?