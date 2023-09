Crime Boss: Rockay City, Danny Trejo pas content dans l'extension Dragon's Gold Cup

Sorti en mars dernier, d'abord sur ordinateurs puis sur consoles de salon de dernière génération, Crime Boss: Rockay City a régulièrement droit à des mises à jour gratuites et du contenu additionnel payant. La roadmap est chargée, et les joueurs peuvent découvrir cette semaine une nouvelle extension.

Dragon's Gold Cup verra se rencontrer Travis Baker (Michael Madsen) et Dollar Dragon (Danny Trejo), son rival de toujours. Les deux hommes vont devoir coopérer pour infiltrer un dépôt bien gardé et se lancer dans un énorme casse. Un contenu jouable en solo comme en coopération, et bonne nouvelle, seul l'un des joueurs doit posséder le DLC payant, il peut héberger la partie et inviter n'importe qui par la suite.

Le casse de la Dragon’s Gold Cup : les joueurs devront envahir le dépôt lourdement protégé et voler l'or du roi ! Ce casse est jouable de trois façons différentes, chacune comprenant une mission de reconnaissance unique.

Nouvelle intrigue : cette nouvelle intrigue dans la campagne solo rogue-lite se concentre sur Dollar Dragon, et comprend une série de missions qui mène au grand casse. En maîtrisant l'intrigue d'un bout à l'autre, Dollar Dragon rejoindra votre gang.

Mode Crime Time : un nouveau mode Crime Time pour le braquage de la Gold Cup, jouable en solo ou avec des amis.

Skin Dragon bleu : une nouvelle apparence est disponible pour dévaliser avec style dans le mode Crime Time.

2 nouvelles chaînes Urban Legends : deux nouvelles chaînes Urban Legends menant au casse de la Gold Cup sont jouables avec vos amis ou en solo.

Nouvelle mise à jour gratuite : la quatrième mise à jour gratuite inclut de nouvelles optimisations et améliorations dans le cadre de la feuille de route de Crime Boss : Rockay City, comme l'option de rachat d'armes dans Crime Time ou l'ajustement de l'assistance à la visée pour les ennemis spéciaux. Les notes de patch sont disponibles ici .

L'extension Dragon’s Gold Cup est disponible dès maintenant contre 9,99 €. Vous pouvez retrouver Crime Boss: Rockay City à 21,90 € sur Amazon.