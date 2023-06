Crime Boss: Rockay City, Chuck Norris en grande forme pour la sortie des versions PS5 et Xbox Series X et S

L'éditeur 505 Games et le développeur inGame Studios ont lancé en mars dernier sur PC Crime Boss: Rockay City, un jeu de braquage dans une ville fictive des États-Unis mettant en scène un casting cinq étoiles. Le jeu vient d'être porté sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, mais seulement au format numérique.

Il faudra patienter encore quelques semaines pour découvrir Crime Boss: Rockay City en version physique, mais les studios partagent aujourd'hui la bande-annonce de lancement du titre sur PS5 et Xbox Series X|S et rajoutent :

Les joueurs auront la lourde charge de devenir le criminel le plus respecté de Rockay City, dans ce jeu de tir intense, où l’inspiration des années 90 se retrouve jusque dans les acteurs présents. Travis Baker, incarné par Michael Madsen cherche à récupérer le trône, mais devra faire face aux autres seigneurs du crime, tout en se préservant de Sheriff Norris, joué par Chuck Norris, qui fera tout ce qui est en son pouvoir pour arrêter Baker.

Aux côtés de Madsen et Norris, la campagne offre des scènes épiques accompagnées de Danny Trejo, Kim Basinger, Danny Glover, Damion Poitier, Michael Rooker et Vanilla Ice. Le mode en ligne permettra aux joueurs de se créer leur propre bande. Avec 3 complices, les modes « Crime Time » et « Urban Legends » proposent une expérience encore plus vaste dans les bas-fonds de Rockay City.

« Crime Boss: Rockay City intègre de nombreuses corrections sur consoles, et nous continuons à améliorer le jeu avec des mises à jour gratuites », rappelait Jarek Kolář, Directeur du développement chez InGame Studios. « Sortir le jeu n’était que le début de l’aventure Crime Boss. L’arrivée des versions consoles marque une nouvelle étape ».