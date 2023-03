Crime Boss: Rockay City, le jeu d'action avec un prestigieux casting se lance en vidéo

C'est lors des Game Awards 2022 que 505 Games et inGame Studios ont dévoilé Crime Boss: Rockay City, un jeu d'action avec un casting tout droit tiré des années 90. L'attente aura été de courte durée, car le titre est déjà disponible sur PC depuis cette semaine et il a droit à une bande-annonce de lancement :

Dans Crime Boss: Rockay City, nous devrons aider Travis Baker (Michael Madson) à reprendre le contrôle de Rockay City tout en évitant de se faire attraper par le Sheriff Norris (Chuck Norris). Comme le rappellent les développeurs, chaque partie sera unique avec une ville et des défis en perpétuels changements, et il est même possible de jouer en coopération multijoueur en ligne jusqu'à quatre joueurs. Neil Ralley, président de 505 Games, commente :

La sortie de Crime Boss: Rockay City est le résultat d'années de travail intense de la part des équipes dévouées et incroyablement talentueuses d'InGames Studios. L'histoire n'en est qu'à ses débuts alors que nous lançons aujourd'hui un jeu qui sera soutenu pendant plusieurs années avec Crime Boss: Rockay City. Nous avons hâte que les joueurs découvrent ce qui les attend dans cette ville qui ne dort jamais.

Jarek Kolář, directeur de développement chez InGames Studios, rajoute :

Quelle satisfaction que de partager notre jeu avec le public. Faire naitre Rockay City est sans aucun doute l'une de mes plus grandes satisfactions. Cette ville regorgeant d'évènements spectaculaires, de personnages inoubliables et de nostalgie des années 90 a été un véritable bonheur à développer, et nous espérons que les joueurs en tireront un aussi grand plaisir en jouant. Et puis, ce n'est que le début !

Pour rappel, Crime Boss: Rockay City est également attendu plus tard dans l'année sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez précommander le titre à 39,99 € sur Amazon.