Destiny 2 : Les Confins du Destin, le Raid Le Désert perpétuel ouvre ses portes ce samedi, tous les détails

Rendez-vous dans le désert





En parallèle de la présentation de l'extension Les Confins du Destin de Destiny 2, Bungie avait alors confirmé la date de sortie du nouveau Raid, ce samedi 19 juillet 2025. Cela pouvait surprendre puisque le studio ne se privait pas de lancer ce type d'activité le vendredi soir, soit en début de journée à Bellevue et pour de nombreux joueurs d'Amérique du Nord. C'est donc ce soir à 19h00 que l'habituelle course au World First va avoir lieu durant 48 heures à travers Le Désert perpétuel (The Desert Perpetual). Les blagues de mauvais goût quant à son nom abrégé n'ont évidemment pas tardé à fleurir lors de la révélation de son intitulé et il vaudra mieux y ajouter l'article lors des demandes de groupe par LFG n'utilisant pas l'outil in-game, au risque d'être mal compris.

Du sable et des Vex ?





Curieusement, Bungie n'a pas diffusé de bande-annonce pour cette activité servant habituellement de fer de lance à chaque extension. Au moins, cela évite les moments un peu cringe avec des streameurs comme pour celle d'Origine des Cauchemars, qui ne montrait rien, même si nous aurions pu avoir de quoi nous hyper comme pour Orée du Salut. Le seul visuel tiré de ce Raid Le Désert perpétuel est donc celui ci-dessus, montrant une escouade de six Gardiens alors qu'ils viennent de se faire téléporter depuis leurs vaisseaux, encore visibles dans les cieux.

L'architecture typique des Neuf et de leur royaume y est corrompue par ce qui semble être de la technologie vex. Bon, en voyant ce qui figure sur l'un des Emblèmes et les autres récompenses pouvant être obtenus, il n'y a pas de quoi être surpris de ce côté puisque le logo des Vex choral de Maya Sundaresh est présent. D'ici à ce que ce Chef d'orchestre et son Écho de Commandement fassent office de boss, il n'y a qu'un pas, bien qu'il serait plus logique de la garder sous le coude en temps que menace persistante sur la durée.

Récompenses liées au Raid Le Désert perpétuel





Outre les Emblèmes liés à la complétion de l'activité, il y en aura également à obtenir sur Twitch pour ne pas changer. Un pré-évènement aura d'ailleurs lieu de 15h45 à 19h00, sans doute avec du bla-bla plus qu'autre chose.

Emblème Lame de ligne temporelle - Terminer le Raid Le Désert perpétuel en mode Tournoi ;

- Terminer le Raid Le Désert perpétuel en mode Tournoi ; Emblème Troisième inconnue - Terminer n'importe quelle version du Raid Le Désert perpétuel ;

- Terminer n'importe quelle version du Raid Le Désert perpétuel ; Emblème Teintes de puissance - Regardez n'importe quel streameur Destiny 2 pendant 1 heure entre le 19 juillet à 15h00 et le 20 juillet à 3h00 ;

- Regardez n'importe quel streameur Destiny 2 pendant 1 heure entre le 19 juillet à 15h00 et le 20 juillet à 3h00 ; Emblème Relief doré - Abonnez-vous à votre streameur Destiny 2 préféré du 20 juillet à 3h00 au 29 juillet à 19h00.

Et en ce qui concerne les Récompenses Bungie, voici ce qui pourra être débloqué et acheté :

Veste du Raid Le Désert perpétuel (169 €) - Terminer le Raid avant le 29 août 2025 à 18h59. Achat avant le 7 octobre 2025 à 18h59.

- Terminer le Raid avant le 29 août 2025 à 18h59. Achat avant le 7 octobre 2025 à 18h59. Sac Sling du Raid Le Désert perpétuel (153 €) - Terminer le Raid avant le 29 août 2025 à 18h59. Achat avant le 7 octobre 2025 à 18h59.

- Terminer le Raid avant le 29 août 2025 à 18h59. Achat avant le 7 octobre 2025 à 18h59. Pin's du Raid Le Désert perpétuel (28 €) - Terminer le Raid avant le 2 décembre 2025 à 18h59. Achat avant le 7 janvier 2026 à 8h59.

- Terminer le Raid avant le 2 décembre 2025 à 18h59. Achat avant le 7 janvier 2026 à 8h59. Pin's du Badge Atemporel (28 €) - Obtenir le Titre avant le 2 décembre 2025 à 18h59. Achat avant le 7 janvier 2026 à 8h59.

Règles de la Course pour la Première mondiale





Du côté des détails concrets pour le World First, pas de surprise, avec le mode Tournoi qui sera donc disponible durant 48 heures et la première équipe terminant l'activité en ouvrant le coffre final recevra la ceinture de Raid. Évidemment, Bungie procédera à des vérifications pour s'assurer que tout se fasse sans triche. Pour participer, il suffit d'avoir une Puissance de 100, ce que permet la complétion de la campagne en mode Légendaire, qui doit de toute manière être terminée avant d'y accéder. Et pour ne pas changer, quelques limitations en termes d'équipement ont été mises en place.

LISTE DES OBJETS DÉSACTIVÉS

Pour maintenir l'intégrité de la course et ses défis, nous allons désactiver l'équipement et les compétences suivants pendant le mode Tournoi. Armes Infection parfaite

Troisième itération

Chorale solitaire

Brise-glace Armures Attributs du bonus d'ensemble pour l'ensemble d'armure de psyché collective.

Mod d'armure Distribution

Notez qu'une fois une équipe sera déclarée victorieuse, le mode Normal deviendra accessible. Les joueurs souhaitant juste en profiter dès ce week-end sans devoir surmonter une difficulté accrue n'ont plus qu'à croiser les doigts pour que cette course ne s'éternise pas.

