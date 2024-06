Destiny 2 : La Forme Finale, le Raid Orée du Salut face au Témoin ouvre ses portes ce vendredi, tous les détails

Suite à une longue maintenance de 25 heures, Destiny 2 : La Forme Finale a été lancé mardi soir à 19h00. Bon, tout ne s'est pas fait sans souci côté serveurs, mais les joueurs peuvent désormais découvrir le Cœur pâle du Voyageur pour aller y affronter le Témoin et sa faction de l'Effroi. Comme annoncé d'entrée par Bungie, ce grand vilain voulant immobiliser l'univers devra être affronté dans un Raid à l'instar d'Oryx à l'époque, qui pourrait ne pas être suffisant pour entièrement en venir à bout, reste à voir d'ici peu ce que cela signifie. Quoi qu'il en soit, le Raid Orée du Salut (Salvation's Edge) va ouvrir ses portes ce vendredi 7 juin à 19h00, avec une course au World First pour ne pas changer. Avant de rentrer dans les détails, place à la bande-annonce de ce défi, qui ne dévoile que brièvement des bribes d'environnements du Monolithe que notre escouade va devoir gravir, avec des flashs montrant les statues voilées croisées dans les précédents Raids du jeu, ainsi que les Disciples déjà affrontés, Rhulk et Nezarec, mais aussi Riven qui a donné bien du mal aux joueurs à l'époque. Oui, notre ennemi semble bien énervé si nous en jugeons la tonalité de sa voix...

Oui, sortir un Raid seulement trois jours après le lancement d'une extension n'est clairement pas un choix qui a fait l'unanimité lorsque Bungie a communiqué dessus au mois d'avril, surtout que certains joueurs avaient anticipé en se libérant le week-end du 14. Avec tous les évènements gaming de cette fin de semaine, dont le Summer Game Fest Live, nous n'aurions clairement rien trouvé à redire à avoir plus de temps avant la sortie de ce contenu. La Project Lead Catarina Macedo avait expliqué ce choix à l'époque, rappelant que pour les joueurs n'étant pas adeptes des Raids, une opportunité d'expérimenter la conclusion de cette saga se présenterait une fois le World First achevé, quel que soit ce contenu. Nous pouvons aisément imaginer que le Témoin soit encore en vie d'une manière ou d'une autre et qu'il faille prendre part à une activité ou mission supplémentaire pour terminer le travail alors qu'il sera affaibli. Quoi qu'il en soit, le studio ne voulait visiblement pas faire patienter l'ensemble de la communauté trop longtemps avant de délivrer la conclusion. Le fait de recevoir au plus tôt des évaluations de la presse et des vidéastes peut aussi avoir joué dans cette décision. Enfin, il y a le contenu saisonnier de l'Épisode : Échos, qui démarrera donc ce mardi 11 juin et nécessite d'abord que le gros problème en cours soit réglé. Bon, sauf surprise, l'univers devrait s'en tirer, il faut bien qu'il y ait un terrain de jeu pour la suite.

De plus, même si Bungie a souvent laissé une semaine voire une dizaine de jours aux joueurs avant de sortir un Raid après une extension ou une saison, des cas aussi drastiques voire plus ont existé. Nous avons répertorié tous les Raids depuis le lancement de la licence, vous pouvez donc le constater par vous-même :

Nom du Raid Extension / Saison associée (avec date de sortie) Date de lancement du Raid Temps entre la sortie du contenu et du Raid Destiny Le Caveau de Verre D1 Vanilla : 09/09/14 (serveurs ouverts le 08/09/14 à 14h00) 16/09/14 à 11h00 Environ 7 jours La Chute de Cropta Les Ténèbres souterraines : 09/12/14 à 18h00 09/12/14 à 18h00 Aucun La Chute du Roi Le Roi des Corrompus : 15/09/15 18/09/15 à 19h00 3 jours Fureur Mécanique Les Seigneurs de Fer : 20/09/16 23/09/16 à 19h00 3 jours Destiny 2 Léviathan D2 Vanilla : 06/09/17 13/09/17 à 19h00 7 jours Dévoreur de mondes La Malédiction d'Osiris : 05/12/17 08/12/17 à 19h00 3 jours Flèche d'étoiles L'Esprit tutélaire : 08/05/18 11/05/18 à 19h00 3 jours Dernier voeu Renégats : 04/09/18 14/09/18 à 19h00 10 jours Fléau du Passé Saison de la Forge : 27/11/18 07/12/18 à 18h00 10 jours Couronne du malheur Saison de l'Opulence : 04/06/19 05/06/19 à 1h00 6 heures Jardin du Salut Bastion des Ombres : 01/10/19 05/10/19 à 19h00 4 jours Crypte de la Pierre Au-delà de la Lumière : 10/11/20 21/11/20 à 19h00 11 jours Serment du Disciple La Reine Sorcière : 22/02/22 05/03/22 à 19h00 11 jours La Chute du Roi Saison du Butin : 23/08/22 26/08/22 à 19h00 3 jours Origine des Cauchemars Éclipse : 28/02/23 10/03/23 à 18h00 10 jours La Chute de Cropta Saison de la Sorcière : 22/08/23 01/09/23 à 19h00 10 jours

Bien, après cette explication sur les raisons d'un tel choix, place à la course au titre de World First et aux conditions qui vont être appliquées. Comme d'habitude, Bungie va donc appliquer le mode Tournoi durant 48 heures, jusqu'à dimanche à 19h00 donc. Afin de ne pas être handicapé plus que de raison face aux ennemis, il est donc recommandé d'être à 1965 de Puissance. Pour lancer le Raid, la campagne de La Forme Finale et la quête exotique Joker doivent avoir été achevées par le chef de l'escouade seulement, mais il serait dommage de se faire spoiler le contenu en jouant dans le désordre. L'équipe gagnante sera la première à ouvrir le dernier coffre après avoir vaincu le boss final, sans nécessiter de revenir en orbite, ce qui constitue un léger changement. Dans tous les cas, les développeurs vérifieront tout de leur côté avant d'effectuer l'annonce, se réservant le droit de disqualifier le vainqueur si une tentative de triche est constatée. Reste à voir si la difficulté sera digne du Dernier Vœu ou si le contenu tombera dès cette nuit. Évidemment, personne n'espère que ce sera aussi rapide qu'Origine des Cauchemars, il s'agit du plus grand combat jamais mené par les Gardiens après tout. Une ceinture de Raid sera comme d'habitude offerte aux vainqueurs.

Pour ne pas changer, certains éléments du jeu vont être désactivés temporairement jusqu'au prochain reset. Vous pourrez les garder équipés, mais leurs effets ne fonctionneront pas.

LISTE DES OBJETS DÉSACTIVÉS Voici la liste des armures, attributs et fragments qui seront désactivés pour le raid jusqu'à la réinitialisation du serveur le 11 juin. Assurez-vous de bien prendre cette liste en considération pour les équipements que vous prévoyez d'utiliser : Armures Pantalon porte-bonheur Attributs Point de cascade

Hurlement merveilleux Fragments Facette de contrôle

Sera réactivé le 9 juin une fois que le mode Tournoi sera terminé.

Des Emblèmes vont être proposés via les drops Twitch si vous regardez des streameurs participants, et ce jusqu'au 9 juin à 18h30 :

Emblème Debout dans le salut - Regardez au moins 2 heures de n'importe quel streameur Destiny 2 ;

- Regardez au moins 2 heures de n'importe quel streameur Destiny 2 ; Emblème Origines subsistantes - Regardez au moins 2 heures de stream Twitch Rivals Destiny 2 ou de n'importe quel créateur Twitch Rivals participant ;

- Regardez au moins 2 heures de stream Twitch Rivals Destiny 2 ou de n'importe quel créateur Twitch Rivals participant ; Emblème Cœur arraché - Abonnez-vous à votre streameur Destiny 2 préféré.

Et bien évidemment, les joueurs seront aussi récompensés par des Emblèmes :

Emblème Préparation - Terminer le Raid Orée du Salut en mode Tournoi ;

- Terminer le Raid Orée du Salut en mode Tournoi ; Emblème Édification - Terminer n'importe quelle version d'Orée du Salut.

Quant aux récompenses Bungie Rewards, nous retrouvons la traditionnelle veste, un sac et des pin's.

Veste de Raid Orée du Salut (169 €) - Terminer le Raid avant le 25 juin à 18h59. Achat avant le 23 juillet 2024.

- Terminer le Raid avant le 25 juin à 18h59. Achat avant le 23 juillet 2024. Sac Sling d'Orée du Salut par Chrome Industries (124 €) - Terminer le Raid avant le 25 juin à 18h59. Achat avant le 23 juillet 2024.

- Terminer le Raid avant le 25 juin à 18h59. Achat avant le 23 juillet 2024. Pin's du Raid Orée du Salut (23 €) - Terminer le Raid avant le 8 octobre à 18h59. Achat avant le 5 novembre 2024.

- Terminer le Raid avant le 8 octobre à 18h59. Achat avant le 5 novembre 2024. Pin's du Badge Iconoclaste (28 €) - Obtenir le Titre avant le 31 décembre 2024 à 18h59. Achat avant le 28 janvier 2025.

Voilà, vous savez tout sur l'Orée du Salut, qui nous l'espérons deviendra un Raid marquant dans l'histoire de Destiny. Si vous jouez sur PC, Destiny 2 : La Forme Finale et son Pass annuel sont vendus 89,99 € par Gamesplanet.

