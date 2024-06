Destiny 2 : La Forme Finale, taille d'installation massive, maintenance de 25h et contenus supprimés, le point avant le lancement

Dans à peine deux jours, nous pourrons enfin découvrir Destiny 2 : La Forme Finale, l'extension qui viendra clôturer la Saga de la Lumière et des Ténèbres débutée en 2014 avec Destiny premier du nom. Entre son ViDoc en deux parties fort intéressant, sa bande-annonce de lancement particulièrement excitante et tout ce qui a pu être communiqué autour du jeu, la plupart des indicateurs sont au vert. Mais avant de pouvoir se lancer à l'assaut du Cœur pâle du Voyageur, Bungie va donc devoir faire la maintenance de son jeu, qui comme à chaque sortie de cette envergure sera particulièrement longue. Le studio prévoit en effet 25 heures durant lesquelles les serveurs seront hors ligne, et ce à compter de ce lundi 3 juin à 18h00, avec la mise à jour 8.0.0.1 disponible dès 19h00 au téléchargement. Vous l'aurez compris, s'il vous reste encore certains objectifs à compléter avant qu'ils ne disparaissent, c'est le moment ou jamais. Si tout va bien, Destiny 2 sera de retour en ligne le 4 juin à 19h00, bien que la maintenance ne devrait pas être totalement terminée avant 21h00. Au passage, petite mise en garde si vous avez des Triomphes suivis qui ne seront plus accessibles ensuite, il sera impossible de les désélectionner. Le compte d'assistance recommande donc de s'en occuper en amont, en attendant que le souci soit résolu par la suite.

En ce qui concerne la taille du jeu une fois que tout sera installé, il va falloir que vous prévoyiez de la place, surtout si vous jouez sur Steam ou l'Epic Games Store ! Nous ne pouvons que vous conseiller de tout désinstaller et réinstaller dans ce cas.

Plateforme Taille de l'installation de Destiny 2 Espace libre nécessaire pour l'installation des joueurs actuels de Destiny 2 PS5 143,81 Go* 143,81 Go PS4 110,70 Go* 129,31 Go** Xbox Series X|S 165,82 Go 165,82 Go Xbox One 139,52 Go 139,52 Go Steam 155,50 Go* 299,70 Go*** Epic Games Store 144,61 Go 279,66 Go Microsoft Store 156,22 Go 156,22 Go * La taille du fichier de Destiny 2 peut varier selon les langues installées. La taille indiquée représente la taille maximale possible.

** PlayStation 4 : Inclut la version actuellement installée de Destiny 2 (110,70 Go) + le pré-téléchargement de la mise à jour 8.0.0.1 (18,61 Go) = 129,31 Go

*** Steam : Inclut la version actuellement installée de Destiny 2 (jusqu'à 144,20 Go) + le pré-téléchargement de la mise à jour 8.0.0.1 (jusqu'à 155,50 Go) = 299,70 Go

Si vous jouez comme nous sur PS5, vous avez déjà pu avoir droit à un téléchargement de 36,016 Go ce dimanche. Il s'agit bien de la mise à jour, puisqu'il est précisé qu'elle ne pourra être installée qu'à partir de ce lundi à 19h00. Autre détail qui pourrait concerner certains joueurs PC, à partir du 4 juin, Destiny 2 ne supportera plus officiellement Windows 7, 8 et 8.1.

Comme à chaque sortie d'extension, le contenu saisonnier actuel va hélas disparaître et avec certains changements globaux, l'inventaire va aussi faire ses adieux à certains éléments. Ce qui se remarquera le plus, c'est la suppression des Éclats légendaires. N'hésitez donc pas à les échanger auprès de Maître Rahol contre du Lumen, tout en faisant le plein de Prismes d'amélioration (max : 50) et Éclats ascendants (max : 30) ou en achetant des Modules d'amélioration (max : 25). Les Bannières de Raid sont également un bon investissement si vous prenez part régulièrement à ce type de contenu et les Fragments fantomatiques auprès du Pupitre de l'enchantement sur la Lune (1 pour 10) peuvent ensuite être échangés contre du Lumen, servant donc de stockage indirect. Pensez également à retirer les mods de l'artefact de vos armures, car il y a déjà eu des bugs par le passé où il était impossible de les remplacer au lancement, de même que les mods d'arme de type Spécaliste (boss, élite, grosses cibles, piétaille et Corrompus).

Concernant Dans la Lumière, une bonne partie de son contenu va malheureusement aussi être retiré, à commencer par le Panthéon, dont le Titre n'aura vraiment pas été accessible bien longtemps. Faites aussi vos adieux au Hall des Champions (l'espace social avec Shaxx), aux rangs et quêtes allant avec, et donc au Revêtement Noir de jais. L'activité Agression va elle être déplacée dans l'onglet de l'Avant-garde, tandis que les missions exotiques Le Murmure et Dernière Heure seront ajoutées aux Légendes. Les Triomphes allant avec devraient quant à eux aussi disparaître s'ils ne sont pas mis ailleurs.

Les contrats de l'Avant-garde (Zavala), de l'Épreuve (Shaxx) et du Gambit (le Vagabond) vont aussi disparaître puisqu'ils vont être remplacés par le système de Cheminement, sur lequel nous allons revenir, ce n'est donc pas la peine d'en conserver pour monter rapidement l'Artefact.

Et attendant, les extensions Bastion des Ombres, Au-delà de la Lumière et La Reine Sorcière sont toujours jouables gratuitement par l'ensemble des joueurs, peu importe la plateforme jusqu'à la maintenance, tandis que les abonnés PlayStation Plus peuvent récupérer Éclipse dans le cadre de leur abonnement jusqu'à ce lundi soir. Les Saisons 20 à 23 (Résistance, Profondeurs, Sorcière et Vœu) sont également accessibles par tout le monde.

