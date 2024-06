Destiny 2 : La Forme Finale, l'avenir du jeu dévoilé ce lundi, un point sur l'Épisode : Échos et Luke Smith a-t-il teasé Destiny 3 ?

Ces derniers jours ont été intenses pour la communauté Destiny avec le lancement de Destiny 2 : La Forme Finale, une extension venant boucler 10 années d'intrigues en nous plongeant dans le Cœur pâle du Voyageur pour y affronter le Témoin. Une fois le Raid Orée du Salut complété, ce dernier n'a toutefois pas été vaincu et c'est donc au cours d'une toute première activité à 12 joueurs en matchmaking baptisée Excision que l'ultime confrontation a eu lieu. Les joueurs sont ravis et Bungie a donc réussi un sacré tour de force. Dans la foulée, le studio nous a donné rendez-vous ce lundi à 17h00 pour découvrir ce qui nous attend désormais après cette Saga de la Lumière et des Ténèbres.

Avant toute chose, reposons les bases. L'été dernier, lors du showcase qui a servi à introduire La Forme Finale, Bungie avait alors indiquait que la Saison 23 serait la dernière sous ce modèle et qu'à la place d'en avoir quatre chaque année le contenu saisonnier serait délivré sous la forme d'Épisodes, ceux suivant l'extension étant nommés Échos, Revenant et Hérésie, du moins si rien n'a changé. L'infographie ci-dessous est évidemment un peu erronée en termes de périodes suite au report, mais les grandes lignes n'ont visiblement pas trop bougé.

Chaque Épisode sera ainsi découpé en trois actes espacés de six semaines, avec une petite exception dans le cas présent puisque l'Acte I d'Échos n'a pas concrètement encore démarré. À l'époque, il avait été précisé qu'il y aurait davantage d'éléments cinématiques, que les intrigues y seraient plus indépendantes et dépeindraient les conséquences de La Forme Finale, avec du contenu ajouté progressivement, plus varié et permettant aux développeurs d'expérimenter davantage. En plus d'une histoire et des quêtes inédites allant avec, une mission exotique et son arme seront à chaque fois incluses dans un Épisode, tandis que le Pass saisonnier sera étendu à chaque acte, rajoutant 50 rangs et les récompenses associées pour continuer à engager les joueurs sur la durée. Dans le cas présent, nous pouvons déjà les voir et nous imaginons qu'une fois le rang 100 dépassé, les prochaines seront juste bloquées, sans pour autant nous empêcher de continuer à engranger de l'EXP de Défiance. D'ailleurs, les défis seront plus nombreux, puisqu'il faut désormais en compléter 110 avant de récupérer la Grande pile de poussière brillante. De même pour l'Artefact, sur lequel s'ajouteront deux autres lignes avec cinq mods chacune. Les rotations de Nuit noire seront également modifiées entre chaque acte et des armes supplémentaires viendront renouveler notre arsenal.

Enfin, les visuels associés laissaient alors penser qu'Échos ferait intervenir les Vex, ce qui est bien parti pour effectivement, Revenant les Infâmes avec Fikrul le Fanatique et Hérésie la Ruche, potentiellement avec Xivu Arath bien qu'il semble difficile d'imaginer qu'elle soit vaincue ailleurs que dans une extension.

Nous ne savons pas s'il y aura de gros spoilers durant cette présentation, au-delà du fait que le Témoin est vaincu, ce que spoilait littéralement la Chronologie in-game et qui n'a rien d'une surprise, mais nous ne pouvons que vous conseiller d'être le plus à jour possible avant de visionner ce programme de manière à ce que le moment en jeu ne soit pas trop gâché. De même, et un message en jeu le précise, il vaut mieux effectuer la campagne d'une traite et ne pas aller voir ailleurs. La skyboxe du CIMU spoile d'ailleurs un peu puisqu'elle a été actualisée suite aux évènements de ce week-end.

Ce qui est quasi certain, c'est que les trois Épisodes constituant le contenu saisonnier annuel devraient être présentés d'une manière ou d'une autre, à commencer par Échos qui sera donc lancé ce mardi 11 juin au reset de 19h00. Le CIMU est de toute manière déjà prêt depuis la sortie de l'extension et divers éléments ont d'ores et déjà dévoilés les prémisses de cette nouvelle intrigue qui sera liée à Nessos (avec des lieux comme la Clairière des échos et le Puits des échos, c'était évident), à commencer par son illustration principale via la quête de l'Acte I : Une voix familière ou directement depuis la Chronologie. D'ailleurs, voici le synopsis de ce contenu :

Suite à la mort du Témoin, il est temps d'explorer de nouveaux mystères paracausaux. Aventurez-vous dans le cœur de la planète vivante Nessos et affrontez une nouvelle menace impitoyable au visage familier.

Sur Nessos, des tremblements de terre sont actuellement perceptibles et l'Assaut Crash de l'Exode est inaccessible pour la raison suivante :

« Zone d'atterrissage temporairement inaccessible. Activité hostile inhabituelle détectée ! » — Failsafe

Enfin, vous n'êtes pas sans savoir qu'une rumeur faisait état d'un possible Destiny 3 qui serait en développement sous le nom de code Payback, tandis que Luke Smith avait alors déclaré en préambule de la présentation d'avril que nous découvririons ce qui nous attend dans Destiny 2 et au-delà une fois le Témoin vaincu. Nous y sommes, il se pourrait donc qu'une grosse annonce soit à l'horizon. Ce dernier a d'ailleurs partagé une série de tweets la semaine dernière, dont le troisième a capté l'attention de la communauté.

En effet, il a sciemment employé le terme « Hope » (espoir) trois fois, en prenant soin de le faire ressortir du texte en lui mettant une majuscule. Destiny 3: A New Hope ? Le jeu de mots avec le titre du premier Star Wars et son héros Luke Skywalker est amusant et il ne serait pas étonnant que le directeur créatif exécutif y ait pensé en rédigeant son message. Quoi qu'il en soit, les joueurs auront les yeux rivés vers cette présentation.

C'est la veille de la Forme Finale - un fil de discussion. Avec un peu de chance, c'est une période passionnante pour vous et je sais que c'est le cas pour l'équipe de Destiny. Tout d'abord, merci à tous ceux d'entre vous qui ont passé du temps dans Destiny depuis le lancement de 2014. Cela a été pour nous et pour vous un long voyage. La Forme Finale est le produit d'un immense effort de la part de l'équipe de développement de Destiny, mais Destiny lui-même a été construit par de très nombreuses personnes qui ont depuis quitté Bungie ou sont passées à d'autres projets. Et à l'équipe d'aujourd'hui et aux équipes d'hier, Merci. Notre Espoir est toujours le même avec les jeux Destiny, les extensions, les saisons, les DLC, les missions exotiques, les missions secrètes, les évènements en jeu, les produits dérivés, etc. - nous avons sincèrement l'Espoir que vous apprécierez le temps que vous y passez. Tout ce que nous avons fait ou ferons, c'est l'Espoir. Créez votre propre destin.

