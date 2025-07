Vous attendez Sifu 2 ? Sloclap a une mauvaise pour vous

Rematch cartonne





En ce moment, Sloclap fait les gros titres avec Rematch, un jeu de football multijoueur qui rencontre un gros succès sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Le titre a séduit plus de cinq millions de joueurs, notamment grâce à sa présence day one dans le Game Pass, mais il comptait également un million de ventes peu après son lancement le mois dernier. Le développeur français est pleinement focalisé sur ce titre, qui va avoir droit à des mises à jour.

Avant Rematch, il y avait Sifu





Mais Sloclap n'a pas attendu Rematch avant de se faire un nom dans le milieu du jeu vidéo, il avait déjà sorti en 2022 Sifu, un jeu d'action avec un étudiant de kung-fu cherchant à venger la mort de son maître en affrontant les malfrats de la ville. Un titre inspiré des films d'action chinois et hongkongais qui proposait un gameplay parfaitement maîtrisé et un système de mort original : si notre personnage tombe au combat, il peut retenter sa chance, mais son âge augmente, jusqu'à ce qu'il faille recommencer tout le jeu.

Les fans de Sifu déçus par l'annonce de Rematch





Pierre Tarno, directeur créatif de Rematch, s'est récemment entretenu avec GamesRadar+ et il est revenu sur la première présentation du jeu de foot, qui a déçu les fans de Sifu. En annonçant un jeu conçu par les créateurs de Sifu, les joueurs s'attendaient à une suite, ou du moins à un autre jeu d'action similaire, mais clairement pas à un jeu de football. Pierre Tarno explique :

Je suis désolé pour ce malentendu, car je pense que nous aurions probablement dû, dès le début, informer la communauté Sifu que nous étions sur le point d'annoncer un titre et que ce ne serait pas Sifu 2, et qu'ils ne devaient pas s'y attendre, juste pour éviter cette déception.

Sifu 2 va-t-il voir le jour ?





Sloclap en a visiblement un peu ras la casquette de Sifu, du moins pour le moment. Les développeurs ont sorti du contenu additionnel gratuit pendant de longs mois après la sortie, l'équipe a désormais « le sentiment d'avoir vraiment donné tout ce que nous avions pour Sifu ». Les fans peuvent-ils quand même espérer un Sifu 2 ? Peut-être, mais il faudra être patient, car Sloclap indique que « pour le moment, il valait mieux laisser de côté » la licence.

Pierre Tarno explique également que les joueurs attendent d'un studio qu'il fasse toujours le même genre de jeux. Après Absolver et Sifu, il aurait été logique de penser que Sloclap développerait un autre jeu d'action axé sur les arts martiaux, mais « ce n'est pas notre approche ». Grâce au succès critique et commercial de Sifu, le studio français peut se faire plaisir et « poursuivre les projets créatifs qui nous passionnent ». D'ailleurs, Rematch n'est pas si différent de Sifu, ce sont « des jeux d'action à la troisième personne. Tous deux réalistes, crédibles, toujours épiques, avec des corps et des mouvements, une dimension physique ».

Vous l'aurez compris, si Sloclap ne ferme pas la porte à Sifu 2, le jeu n'est vraiment pas près de voir le jour, le développeur français préfère se faire plaisir. Pour l'instant, il est pleinement focalisé sur Rematch, disponible à 23,24 € sur Gamesplanet.