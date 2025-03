Minecraft : si vous attendez un passage en free-to-play, vous allez être déçus

Minecraft fêtera l'année prochaine ses 15 ans et compte plus de 300 millions d'exemplaires vendus. Alors oui, le jeu de Mojang Studios est plus abordable que les AAA et de nombreux fans sont passés plusieurs fois à la caisse pour pouvoir y jouer sur plusieurs plateformes, mais le succès est réel. Cependant, certains joueurs aimeraient un changement du modèle économique.

Ingela Garneij, productrice exécutive de Minecraft Vanilla, s'est entretenu avec IGN lors de la GDC et affirme que le jeu n'est pas prévu pour passer en free-to-play :

Ça ne fonctionne pas vraiment avec la façon dont nous l'avons construit. Nous avons développé le jeu dans un but différent. La monétisation ne fonctionne donc pas de cette façon pour nous. Il suffit d'acheter le jeu, et c'est tout. Pour nous, il est important que notre jeu soit accessible au plus grand nombre. C'est donc une valeur fondamentale pour moi : il doit être accessible à tous. C'est la meilleure offre au monde.

De nombreux studios optent pour le modèle free-to-play, dès la sortie ou pour relancer la hype quelques mois après le lancement, avec inévitablement d'autres sources de revenus, comme les Battle Pass et les microtransactions, mais Mojang Studios n'est pas vraiment concerné par ce souci de monétisation. Agnes Larsson, directrice de Minecraft Vanilla, rajoute :

Pour moi, cela fait partie des valeurs importantes de Minecraft. Je pense que c'est devenu un élément essentiel de Minecraft, de sa culture et de ses valeurs, et je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. C'est un élément essentiel du jeu et c'est une partie de sa force. Il a des valeurs fortes.

Minecraft est pour rappel vendu entre 19,99 € et 29,99 € selon les plateformes, voire beaucoup moins sur mobiles, mais si vous voulez découvrir le jeu culte avec des briques, il est également inclut dans le Game Pass, Mojang Studios appartenant à Microsoft depuis 2014. L'abonnement au Game Pass Ultimate est disponible à 14,99 € par mois via Amazon.

Minecraft aura prochainement droit à son adaptation au cinéma, avec Jack Black dans le rôle de Steve.