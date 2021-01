Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2, le free-to-play débarque très bientôt sur PS5 avec plein de nouveautés au passage

Disponible dans nos contrées depuis maintenant plus d’un an sur la PS4, Mobule Suit Gundam: Battle Operation 2 aura droit à une nouvelle jeunesse avec l’arrivée de sa version PlayStation 5. Pour rappel, Mobule Suit Gundam: Battle Operation 2 est un jeu de tir et d’action en free-to-play dans lequel des équipes de six joueurs devront se crêper le chignon grâce à une multitude d’armes, le tout dans de gigantesques robots personnalisables.

Qui dit PS5 dit DualSense et les développeurs ont utilisé les fonctionnalités de la manette afin de procurer aux fans de nouvelles sensations. Ainsi, les vibrations et les sons émis par la DualSense seront différents en fonction des armes que vous utiliserez. Vous pourrez même sentir le recul de certaines. Pour couronner le tout, une nouvelle map sera disponible, les joueurs profiteront de temps de chargement améliorés et vous pourrez également transférer vos sauvegardes depuis votre PS4 vers votre PS5 si, bien sûr, vous utilisez le même compte PlayStation Network.

Le retour haptique et l’audio vont de pair La vibration du retour haptique change en fonction des armes utilisées. Ainsi, les sensations seront différentes si vous utilisez une mitrailleuse ou un fusil laser ! Cette nouvelle expérience tactile fonctionne grâce à des fichiers audio uniques pour chacune des armes, lancés en même temps que le retour haptique. Ainsi, en tirant, l’arme lance un son grâce au haut-parleur intégré de la manette DualSense, pour une immersion toujours plus forte. Les gâchettes adaptatives L’équipe de développement a apporté un soin particulier aux gâchettes adaptatives afin de proposer une expérience aussi réaliste que possible. En appuyant sur L2 ou R2 pour attaquer, vous sentirez une résistance similaire à celle que l’on ressent en pressant la détente d’une arme réelle. Prenons l’exemple du lance-roquettes : du fait de la résistance, la gâchette se bloquera à une certaine position juste avant le lancement de la roquette, puis, en continuant d’appuyer sur la gâchette, le missile sera tiré, relâchant ainsi la tension. De plus, les pilotes ressentiront le recul de certaines armes. Avec les fusils laser, les joueurs sentiront de légères vibrations durant le chargement, alors qu’avec les mitrailleuses et les autres armes à cadence de tir rapide, les vibrations s’activent à chaque tir. Une toute nouvelle carte : la Base militaire Cette carte est constituée d’un vaste terrain plat et ouvert avec des bâtiments plus ou moins grands, ce qui la rend idéale pour les spécialistes du combat à distance. Hormis quelques bâtiments disséminés sur la carte, les pilotes bénéficieront d’un champ de vision dégagé au sol. Notre équipe vous recommande d’essayer les entrepôts à toit triangulaire ! Soyez néanmoins prudent lorsque vous vous trouvez sur ces entrepôts : ne vous laissez pas submerger par les unités ennemies !

Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2 sera disponible sur la nouvelle machine de SIE le 28 janvier prochain.