Mobile Suit Gundam: Battle Operation Code Fairy, un spin-off solo et animé de Battle Operation 2 dévoilé

Vous vous souvenez de Mobile Suit Gundam: Battle Operation Code Fairy, le spin-off de Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2 révélé par un simple teaser plus tôt ce mois-ci ? Il a comme prévu été officiellement présenté cette semaine, et son concept devrait ravir les fans de la licence, et encore plus les joueurs du free-to-play disponible sur consoles PlayStation.

Il s'agira d'un jeu solo nous faisant suivre l'unité de la Féé Bruyante lors de la Guerre d'Un An, bénéficiant de cinématiques animées par le célèbre studio Sunrise. B.B. Studio sera encore au développement, et réutilisera d'ailleurs grandement le gameplay de Battle Operation 2. Les expériences seront liées, avec des récompenses ou des missions à débloquer dans l'un en avançant dans l'autre. Code Fairy aura aussi la particularité de paraître en 3 Volumes, à acheter seuls ou séparément dans un bundle Standard ou Deluxe. Ils sortiront sur PS4 et PS5 les 5 novembre, 19 novembre et 3 décembre, avec un jour d'accès anticipé pour les acheteurs de l'offre groupée.

MOBILE SUIT GUNDAM BATTLE OPERATION Code Fairy relate l'histoire de la "Fée Bruyante", une unité secrète sous le commandement d'Alma et sous le contrôle direct de Kycilia de la Principauté de Zeon. Pendant la "Guerre d'Un An", l'unité s'enlise sur le continent nord-américain. Le jeu intègre l'action de haute volée de MOBILE SUIT GUNDAM BATTLE OPERATION 2 en offrant une histoire parallèle, riche et détaillée, qui plaira autant aux fans qu'aux nouveaux arrivants. Explorez le monde de Code Fairy où des liens indestructibles vont se former en plein cœur d'une guerre brutale. Étroitement lié au célèbre titre – GUNDAM BATTLE OPERATION 2

"MOBILE SUIT GUNDAM BATTLE OPERATION 2" et "MOBILE SUIT GUNDAM BATTLE OPERATION Code Fairy" sont étroitement liés. En progressant dans Code Fairy, les utilisateurs pourront recevoir de diverses récompenses, comme le mobile suit original de Code Fairy. De plus, vous pouvez débloquer des missions supplémentaires de Code Fairy au fil de votre progression dans MOBILE SUIT GUNDAM BATTLE OPERATION 2. Un gameplay dynamique de robots géants

En utilisant le même système de combat du jeu d'action renommé MOBILE SUIT GUNDAM BATTLE OPERATION 2, Code Fairy inclut un système de gameplay ultra dynamique et bien rôdé grâce au succès de son prédécesseur. L'histoire originale de Code Fairy

MOBILE SUIT GUNDAM BATTLE OPERATION Code Fairy apporte du contenu approfondi pour les fans de Gundam tout comme pour les nouveaux joueurs, grâce aux réalisateurs de Sunrise, à la conception des personnages provenant du film d'animation à succès et à l'incroyable artiste OP.

Pour les nostalgiques ou fans de la franchise, la trilogie de films liés à la première série animée est disponible en Blu-ray à partir de 29,99 € chez Amazon.fr.