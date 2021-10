Mobile Suit Gundam: Battle Operation Code Fairy annoncé sur les consoles PlayStation avec un court teaser animé

En 2012, Bandai Namco lançait le free-to-play Mobile Suit Gundam: Battle Operation sur PS3 dans l'Archipel, qui a connu deux suites elle aussi jouables gratuitement sur les consoles de Sony, Gundam Battle Operation Next (PS3 et PS4) et Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2. Seul ce dernier est encore en ligne et a vu le jour en début d'année sur PS5 en plus de sa déclinaison PS4 lancée précédemment. Pourtant, son possible remplaçant, ou une expérience complémentaire, vient d'être dévoilé ce jeudi par l'éditeur.

Le projet se nomme donc Mobile Suit Gundam: Battle Operation Code Fairy, un intitulé plutôt étonnant il est vrai, et sera pleinement révélé le 19 octobre par Bandai Namco. Ce qui est certain, c'est qu'il sortira sur PS5 et PS4, et nous contera « une histoire jamais racontée » dans l'univers de Battle Operation. Alors, est-ce que cette Alma Stirner roulant en jeep servira d'héroïne ou est-ce un simple PNJ de cette aventure ? Wait & see.

Ce n'est en tout cas pas la seule production dans les tuyaux de l'éditeur, qui a aussi en développement un jeu Gundam SEED et le FPS free-to-play Gundam Evolution. Sur PS4, Gundam Versus est lui toujours en vente sur Amazon au prix de 24,99 €.