Mobile Suit Gundam: Battle Operation Code Fairy, le Volume 1 lancé en vidéo

En marge du free-to-play Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2, Bandai Namco a dévoilé le mois dernier un certain Mobile Suit Gundam: Battle Operation Code Fairy à destination des PS5 et PS4, qu'il a ensuite présenté en détail. Ce jeu solo payant intimement connecté à l'expérience gratuite déjà sur le marché vient tout juste d'être lancé sur le PlayStation Store, du moins la première partie de son contenu. L'éditeur nous gratifie donc d'une bande-annonce de circonstance.

Dans Mobile Suit Gundam: Battle Operation Code Fairy, nous prendrons pour rappel les commandes de l'escadron Noisy Fairy (Féé Bruyante), une unité secrète de Zeon en l'an 0079 de l'UC, la timeline principale de la saga, qui va agir en Amérique du Nord au cours de la Guerre d'indépendance. La particularité de cette équipe est qu'elle est uniquement féminine, composée d'Alma Stirner, Helena Hegel et Mia Brinkman. Nous suivrons ce trio au sein d'une campagne scénarisée découpée en 3 volumes, dont le premier est donc disponible, les deux autres étant attendus le 19 novembre et le 3 décembre, avec à chaque fois 5 épisodes inclus.

Si vous êtes curieux et ne souhaitez pas vous engager totalement, il est ainsi possible d'acheter uniquement le Volume 1 pour 19,99 € sur le PlayStation Store et il en sera de même pour les suivants. L'édition standard coûte de son côté 49,99 € et propose une journée d'accès anticipé à chaque contenu, 10 avatars PSN, ainsi que des crédits, une unité en jeu et des objets pour Battle Operation 2. Une édition Deluxe est aussi vendue 59,99 €, avec en plus des costumes, l'Opérateur RV Alma, des jetons et deux unités pour BO2.

Si vous appréciez l'Universal Century, Mobile Suit Gundam: The Origin I - IV est disponible en Blu-ray à la Fnac au prix de 34,99 €.