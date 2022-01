PUBG: Battlegrounds, d'énormes chiffres et des cadeaux après le passage en free-to-play

Les des Game Awards 2021, Krafton avait annoncé le passage en free-to-play de PUBG: Battlegrounds, son Battle Royale à succès, qui s'était déjà vendu à plus de 75 millions d'exemplaires. Le titre est jouable gratuitement depuis le 12 janvier dernier, et Steam laissait déjà entendre que la popularité du jeu avait regrimpé en flèche.

Aujourd'hui, Krafton fait le point et livre des chiffres officiels. De très gros chiffres. Sur PC uniquement, PUBG: Battlegrounds a enregistré plus de 690 000 joueurs actifs depuis le passage en free-to-play, avec un taux de croissance similaire à sa (fulgurante) progression lors de sa sortie en 2017. Le jeu enregistre ainsi une augmentation de nouveaux joueurs de 486 %, un chiffre qui grimpe même à 537 % sur les régions CEI, Asie du Sud-Est et Amérique du Sud. Le temps de jeu moyen a doublé depuis le passage en free-to-play et a même quadruplé sur PlayStation 4 et PS5.

Krafton explique que les joueurs ont été séduits par les nouveaux didacticiels, dont le mode d'entraînement de base, les matchs d'entraînement contre l'IA et les Lobby Tutorials, des modes idéals pour se faire la main avec le gameplay avant de plonger dans de vraies parties en ligne. D'ailleurs, les cartes les plus jouées depuis le passage en free-to-play sont les champs de bataille d'Erangel et de Taego.

Le développeur va également récompenser tous les joueurs avec le Check-In Dinner Event, un évènement qui aura lieu du 27 (1h00) au 30 (00h59) janvier prochain. Il suffira de se connecter et jouer au minimum une heure pour obtenir des récompenses spéciales. Jusqu'au 17 février (00h59), il est même possible de débloquer des skins Orbital Vanguard exclusives en se connectant trois fois, avec des variations de couleur (vert, rose, jaune et bleu) à obtenir chaque semaine. Si vous débloquez les quatre couleurs, vous pouvez même en obtenir une cinquième en bonus, la rouge.

PUBG: Battlegrounds est pour rappel jouable sur PC, PS4, Xbox One et Google Stadia.