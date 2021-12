TGA 2021 : PUBG: Battlegrounds, le père des Battle Royale va devenir free-to-play !

PlayerUnknown’s Battlegrounds n’a pas inventé le Battle Royale, mais il est clairement celui qui a popularisé le genre. Fortnite a cependant rapidement dépassé le maître grâce à son univers accessible à tous et surtout son approche free-to-play, ce qui n’a pas empêché celui qui se fait désormais appelé PUBG: Battlegrounds de rester payant.

Mais comme il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis, PUBG va changer son fusil d’épaule. Il vient d’être annoncé lors des Game Awards 2021 qu’il allait passer en free-to-play à compter du 12 janvier 2022, sur PC, PS4, Xbox One et Stadia. Ceux qui ont déjà acheté leur exemplaire par le passé recevront un Special Commemorative Pack comprenant plusieurs récompenses cosmétiques exclusives et un passage au modèle Battleground Plus.

Les nouveaux venus pourront en effet payer 12,99 $ pour améliorer définitivement leur jeu en version supérieure, et débloquer un multiplicateur d’XP par 100 % permanent, le tableau des médailles, et surtout le Mode Classé et les parties personnalisées. Ils auront aussi droit à 1 300 G-Coin et des skins Captain Camo en exclusivité. Plus de détails sur la transition sont lisibles ici, et vous pouvez déjà vous pré-enregistrer pour cette édition free-to-play pour espérer recevoir des bonus là.