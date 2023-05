PUBG: Battlegrounds, Krafton présente le système de clan

En mars dernier, Krafton dévoilait la roadmap de PUBG: Battlegrounds pour l'année 2023, teasant les prochaines nouveautés de son Battle Royale désormais free-to-play. Plusieurs d'entre elles sont déjà disponibles, mais les développeurs s'attardent aujourd'hui sur une fonctionnalité très demandée par les joueurs.

Krafton détaille en effet le système de clan, qui sera prochainement rajouté dans PUBG: Battlegrounds. Une fonctionnalité qui permettra aux joueurs de fonder leurs propres clans et de collaborer avec les autres membres pour obtenir des avantages et récompenses. Les développeurs détaillent :

Les joueurs possédant un compte BATTLEGROUNDS PLUS peuvent créer des clans en cliquant sur le bouton Clan situé dans le lobby. Une fois le clan créé, diverses fonctions telles que la recherche de clan, le chat et les notifications sont disponibles. Chaque clan est composé d'un maître de clan, d'un manager et de membres généraux, et peut compter jusqu'à 100 membres. Les joueurs qui ont terminé les didacticiels peuvent rejoindre un clan. Ils peuvent soit demander à rejoindre un clan, soit être invités directement par un membre actuel du clan.

Pour rendre les clans encore plus plaisants, il existe un nouveau système de progression avec des niveaux de clan et des récompenses associées. Les clans peuvent atteindre le niveau 20 et l'EXP de clan peut être gagnée en jeu. Dès qu'un clan atteint le niveau 2, son nom apparaît sur le pseudo du joueur/PUBG ID, accompagné d’une plaque de clan correspondante. Cette plaque de clan (Tag Plate) peut être améliorée au fur et à mesure que le clan monte en niveau. Les joueurs reçoivent un double bonus d'XP lorsqu'ils jouent avec les membres de leur clan, ce qui permet au clan de monter en niveau plus rapidement. De plus, les joueurs bénéficient d'un bonus de 30 % sur les Battle Points (BP) remportés lorsqu'ils jouent avec des membres de leur clan.