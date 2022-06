UploadVR Showcase : à suivre en notre compagnie, attendez-vous à un déferlement d'annonces VR dès ce soir !

Rendez-vous incontournable de la scène VR, les showcases proposés par nos confrères d'UploadVR sont l'occasion de voir défiler les dernières annonces concernant les prochains titres à venir.

Du beau monde se profile à l'horizon d'après le média et cette session pourrait être l'une des plus touffues à ce jour. L'évènement couvre une grande partie des plateformes de réalité virtuelle. Nous en saurons donc sans aucun doute un peu plus sur les annonces teasées sur le PSVR 2 lors du State of Play de Sony, mais aussi sur l'univers PC VR, le Meta Quest et surtout le Pico Neo 3 Link, dernier casque autonome grand public à entrer dans la danse.

La session est à découvrir en direct sur la chaîne YouTube d'Upload VR, dès 17h00, via le flux vidéo ci-dessus ou en notre compagnie via le live ci-dessous.





Et vous, qu'attendez-vous de ce showcase ?