Marvelous Game Showcase 2024 : rendez-vous cette nuit pour découvrir les futurs jeux de l'éditeur japonais

Avant même que Sony Interactive Entertainment n'annonce son State of Play dédié aux prochains jeux PS5 et PSVR 2, Marvelous avait pris rendez-vous avec les joueurs dans la nuit de jeudi à vendredi à minuit pile. Oui, deux présentations vont tomber à la même heure et c'est le Marvelous Game Showcase 2024 qui va sans doute le plus en pâtir. Comme l'année dernière, la société japonaise va nous donner des nouvelles de ses projets en développement, avec un aperçu des progrès réalisés depuis les précédentes annonces. De nouveaux titres devraient également y être introduits. Vous pourrez suivre le tout depuis la vidéo ci-dessous, que ce soit en direct ou après coup.

L'an passé, nous avions notamment pu découvrir un teaser pour Daemon X Machina: Titanic Scion, un deuxième volet du jeu de mechas que nous avions testé à l'époque sur Switch. À en croire un dépôt de marque publié début février, il pourrait désormais s'appeler Daemon X Machina: Titanomachia. Des fans avaient fait remarquer qu'une gamme de maquettes en plastique de chez Good Smile Company dédiée aux mechas s'intitule justement Titanomachia, sauf qu'il est clairement établi qu'il s'agit d'un logiciel.

Le Project MAGIA avec des personnages dont les designs ont été conçus par le mangaka Hiro Mashima devrait lui se nommer Farmagia selon deux dépôts de logos datant de mars (ici et là) et a donc toutes ses chances de nous donner de ses nouvelles. Quant à Rune Factory: PROJECT DRAGON, son sous-titre officiel pourrait être Guardians of Azuma, qui est le nom historique de l'est du Japon, le jeu devant nous faire explorer la nation de l'Est de cet univers. Il va sans dire que Rune Factory 6, qui lui se déroulera à l'ouest du côté d'Adonea, a toutes ses chances pour également se montrer.

Enfin, nous pourrions aussi entendre parler de PROJECT LIFE is RPG et du prochain Story of Seasons, entre autres. Bref, si vous êtes fan de l'une de ces licences, cela devrait valoir le coup d'œil. Bien entendu, nous vous résumerons les annonces effectuées.

