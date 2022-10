Kojima Productions : encore du teasing, rendez-vous aux Game Awards 2022 ?

Désormais indépendant, Kojima Productions a accouché du très atypique Death Stranding et son prochain jeu se fait évidemment attendre. Plusieurs projets semblent être en chemin, avec la suite des aventures de Sam Bridges confirmée à demi-mot, un titre exclusif aux plateformes de Microsoft et un certain Overdose, un jeu non officialisé, mais qui pourrait être un titre d'horreur avec Margaret Qualley.

Et justement, le mois dernier, à l'occasion du Tokyo Game Show 2022, Geoff Keighley, ami de Hideo Kojima et organisateur d'évènements vidéoludiques, partageait une affiche teaser avec un visage en contre-jour, arborant la mention « Who I am ? », où « Qui suis-je ? » dans la langue de Molière. Eh bien, cette image vient d'être repartagée sur les réseaux sociaux par Hideo Kojima lui-même, le concepteur japonais accompagnant l'affiche d'un message : « La réponse au "QUI" du TGS sera dans le prochain "OÙ" »...

Oui, c'est encore une fois un peu compliqué à comprendre, Kojima adore brouiller les pistes, mais pour le coup, Geoff Keighley a répondu avec un émoji Yeux au message du Japonais. Il semblerait que ce titre énigmatique soit révélé lors de la prochaine conférence dédiée aux jeux vidéo, soit les Game Awards 2022 qui se tiendront le 8 décembre. Par ailleurs, plusieurs internautes soulignent que le visage caché sur l'affiche ne ressemble pas vraiment à celui de Margaret Qualley; mais davantage à Elle Fanning, actrice américaine connue pour ses rôles dans Super 8, Maléfique ou The Neon Demon.

Hideo Kojima continue donc de titiller la curiosité des joueurs et il faudra attendre l'officialisation de ce projet pour découvrir de quoi il s'agit réellement. Rendez-vous dans les prochaines semaines et, en attendant, vous pouvez retrouver Death Stranding: Director's Cut à 35,99 € sur Gamesplanet.