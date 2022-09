Kojima Productions : un étrange teaser posté par Geoff Keighley, la révélation d'Overdose imminente ?

Hideo Kojima est depuis très longtemps proche de Geoff Keighley, organisateur et présentateur du Summer Game Fest et des Game Awards. Ce dernier n'hésite d'ailleurs pas à ramener son ami sur le devant de la scène dès qu'il le peut, comme pour annoncer la version anglophone du podcast du créateur de jeux vidéo lors de la dernière gamescom Opening Night Live.



Alors quand Geoff Keighley fait du teasing en lien avec Kojima Productions, il y a de bonnes raisons d'être curieux. Le monsieur vient en effet de publier sur son compte Twitter personnel une étrange image, montrant le visage d'une femme dans la pénombre, la mention Who Am I?, et le logo du studio nippon. Un lien renvoie vers ce même visuel hébergé sur le site de Kojima Productions, avec la possibilité de le partager sur les réseaux sociaux.

Dès lors, tout est possible : s'agit-il bien d'un teasing pour le prochain jeu de Hideo Kojima, ou d'un énième soufflet pour une révélation mineure en lien avec le créateur ? En plein Tokyo Game Show 2022, les espoirs des joueurs sont élevés. Rappelons que la rumeur que Kojima Productions travaille sur un jeu d'horreur dénommé Overdose avec Margaret Qualley dans le rôle-titre, et il faut avouer que la silhouette féminine pourrait lui correspondre. Et il a aussi été officialisé qu'un projet en collaboration avec Xbox était en développement : s'agit-il justement d'Overdose ? Sera-t-il dévoilé dès aujourd'hui lors de la conférence du constructeur ? Affaire à suivre !

