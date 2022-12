Death Stranding 2 : des avatars PSN offerts par Kojima Productions

Les derniers jours ont été chargés pour Kojima Productions. Le studio japonais a officialisé Death Stranding 2, à l'occasion des Game Awards 2022, dans une sublime bande-annonce surtout centrée sur le personnage de Fragile (Léa Seydoux), mais l'équipe indépendante dirigée par Hideo Kojima a aussi fêté son septième anniversaire.

Pour célébrer tout cela, Kojima Productions a décidé d'offrir un pack d'avatar pour personnaliser votre profil PlayStation. Ces quatre images de profil pour PS4 et PS5 représentent le BB Pod, plus ou moins remplies de tentacules. Pour les obtenir, rien de plus simple, il suffit d'enregistrer le code correspondant à votre région du monde :

Amérique : PRKT-2QNQ-DH4X ;

Europe, Moyen-Orient et Afrique : EHNA-6MNB-PGL5 ;

; Asie : CRBA-GKNP-J9EK ;

Japon : JP2J-A5NG-PT2F ;

Corée : 3D86-9PNF-KABQ.

Death Stranding 2 (qui est un titre provisoire) n'a pas encore de date de sortie, mais vous pouvez retrouver le premier volet en Director's Cut à 35,99 € sur Gamesplanet.

Lire aussi : CINEMA : Death Stranding, Hideo Kojima va en faire un film avec l'aide financière de Hammerstone Studios