TGA 2022 : Death Stranding 2 annoncé dans un incroyable et énigmatique trailer marquant le retour de Fragile et Sam !

Mais que nous concocte Hideo Kojima ? Telle est l'une des nombreuses questions qui nous vient à l'esprit lorsque le créateur fait l'actualité. En bon ami de Geoff Keighley, sa présence aux Game Awards 2022 était donc évidente, surtout qu'un teasing a lieu depuis plusieurs mois désormais. Encore ce mercredi soir, nous avons eu droit à une silhouette pour une troisième actrice rejoignant Elle Fanning, Shioli Kutsuna et trois logos bien mystérieux, sans pour autant savoir la finalité exacte de tout cela. En même temps, entre les fuites sur Overdose, le partenariat avec Microsoft et un Death Stranding 2 dont Norman Reedus avait vendu la mèche, Kojima Productions semble bien occupé. Le rideau est tombé et Hideo Kojima est monté sur scène à la suite de la première bande-annonce de...

Death Stranding 2 ! Oui, il s'agissait bien de Léa Seydoux sur le récent visuel diffusé. Et si Sam Porter Bridges sera bien de retour et surtout plus vieux, c'est surtout Fragile qui est le centre de l'attention, avec son bébé, bien malmenée par les évènements. Nous découvrons au passage Drawnbridge, qui semble être le nom de l'organisation dont font désormais partie nos personnages. Ce premier aperçu se termine avec l'apparition d'un vaisseau (spatial ?) et le teasing d'un mystérieux personnage. Sachant que Troy Baker est également à nouveau présent au casting, il semble presque trop évident qu'il s'agit de Higgs. Aucune période de sortie n'a été donnée, mais Death Stranding 2 est pour le moment une exclusivité PS5.

