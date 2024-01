Death Stranding 2: On The Beach, Sam reprend du service dans une longue bande-annonce qui retourne le cerveau

Les derniers mois de l'année 2022 avaient été particulièrement excitants pour les fans des œuvres de Kojima Productions, qui a teasé au fil des mois son prochain jeu en dévoilant différentes actrices, à savoir Elle Fanning, Shioli Kutsuna et enfin Léa Seydoux. C'est cette dernière que nous avons ensuite retrouvée dans la toute première bande-annonce de Death Stranding 2, ou DS2 pour la faire courte, qui réintroduisait également Norman Reedus en tant que Sam Porter Bridges, BB-28 aka Louise et un mystérieux personnage qui a tout pour être Higgs, puisque doublé par Troy Baker, mais ayant une apparence faisant penser à Amelie. Et cela fait plus d'un an que nous n'avions rien eu de plus à nous mettre sous la dent. Ces derniers jours, la rumeur d'un deuxième trailer imminent et d'un titre définitif pour le jeu ont surgi sur la Toile. De plus, Hideo Kojima a partagé l'annonce du State of Play de ce mercredi soir où tout portait à croire qu'il allait apparaître. C'est donc sans surprise que tout a été confirmé pour nous notre plus grand plaisir.

Avec une bande-annonce durant près de 10 minutes, les fans vont avoir de quoi décortiquer, ce qui leur fera un bon os à ronger en attendant plus de détails. Nous y retrouvons notamment Fragile à bord du vaisseau Drawbridge, dont Sam va rejoindre l'équipage. Elle lui présente d'ailleurs les quartiers, dont une armurerie, juste après une scène dans un bloc opératoire assez surréaliste. L'univers d'Hideo Kojima sera encore plus déjanté que précédemment, avec une poupée qui parle et le retour d'entre les morts de Higgs, se la jouant Joker et combattant un samouraï avec sa guitare dans une scène des plus surréalistes. Il fait d'ailleurs mention du fait que Lou serait morte... Nous avons également droit à des décors de toute beauté, certains désertiques et rocailleux, un autre environnement nous montrant la Lune comme si Sam se trouvait sur un astéroïde. Le personnage de Elle Fanning se dévoile également, sans plus de précision.

Pour terminer, il faudra bien appeler cette suite Death Stranding 2: On The Beach, mais la patience sera de mise, car sa sortie n'est pas prévue avant 2025 sur PS5.

