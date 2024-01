RUMEUR sur Death Stranding 2 : un titre complet et une deuxième bande-annonce imminente pour l'exclusivité PS5

Lors de l'édition 2022 des Game Awards et à la suite d'un long teasing introduisant tour à tour Elle Fanning et Shioli Kutsuna pour un mystérieux projet, Kojima Productions avait dévoilé ce que tout le monde supposait, à savoir Death Stranding 2, au travers d'une sublime bande-annonce mettant principalement en scène Fragile (Léa Seydoux), Lou et Sam Porter Bridges (Norman Reedus), ainsi qu'un personnage campé par Troy Baker indiquant un probable retour de Higgs. Depuis, c'est le calme plein malgré la venue sur scène d'Hideo Kojima en décembre dernier, puisqu'il en a seulement profité pour dévoiler son autre projet, OD, sans presque rien montrer. Alors que Death Stranding: Director's Cut va bientôt faire son retour sur iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, c'est une information assez curieuse qui a été partagée par un leaker dont la fiabilité n'est plus à prouver.

En effet, billbil-kun a dévoilé sur Dealabs ce qui serait l'intitulé complet de DS2. Depuis son annonce, il est en effet accompagné de la mention « Working Title » signifiant qu'il n'est que temporaire. À en croire l'informateur, il se ferait finalement appeler Death Stranding 2 - On The Beach. Compte tenu du rôle important de la Plage dans l'univers de Death Stranding, cela n'a rien de choquant, même si l'intérêt d'affubler un sous-titre semble ici assez inutile. Notons tout de même qu'un film Stanley Kramer sorti en 1959, connu en France sous le nom de Le Dernier Rivage et baptisé en anglais On the Beach, avait pour contexte une Troisième Guerre mondiale et les radiations émises par les armes nucléaires. Compte tenu de la culture cinématographique d'Hideo Kojima, c'est typiquement le genre de détail qui compte.

Mais le plus excitant dans tout ça, c'est que billbil-kun affirme que la diffusion d'une deuxième bande-annonce est proche et il estime qu'elle surviendra dans les deux prochaines semaines, pourquoi pas lors d'une présentation PlayStation. Bon, en même temps, pas besoin d'être Nostradamus pour supposer qu'un State of Play puisse avoir lieu en février comme l'an dernier, en 2022 et en 2021, surtout avec les nombreuses sorties à venir. Nous passerons les supputations de fans zoomant sur la moindre photo postée par Hideo Kojima.

Death Stranding 2 est attendu en exclusivité sur PS5, à une date inconnue et un long-métrage est également en préparation. En attendant, vous pouvez découvrir cet univers dans Death Stranding Director's Cut, vendu 32,47 € sur Amazon dans sa version PS5 et 35,99 € chez Gamesplanet sur PC.