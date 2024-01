PlayStation State of Play : une présentation confirmée pour cette semaine, avec deux jeux assurés d'y être

La nuit dernière, une rumeur plus que crédible de la diffusion d'un State of Play cette semaine a fait surface, accompagnée de quelques phrases dont le sens servait à nous faire deviner plusieurs jeux qui y figureraient. Eh bien, Sony Interactive Entertainment a annoncé la tenue d'un tel évènement pour ce mercredi 31 janvier 2024 à 23h00 pile, venant mettre fin aux spéculations. Cette toute première prise de parole de l'année durera pas moins de 40 minutes, soit bien plus que l'édition de septembre dernier, et nous proposera au moins de nouveaux aperçus de Stellar Blade, jeu d'action et d'aventure de Shift Up qui avait fait sensation auprès des joueurs, et Rise of the Ronin, attendu en mars prochain. En plus de ça, ce sont une quinzaine de productions à destination de la PS5 et du PSVR 2 prévues pour 2024 qui passeront une tête, dont « des figures emblématiques du jeu vidéo ».

Ça, c'était donc pour la partie officielle. Du côté des rumeurs, nous devrions en plus avoir droit à Final Fantasy VII Rebirth, Death Stranding 2, un possible remaster de Sonic Generations, pourquoi pas le DLC Shadow of the Erdtree d'Elden Ring, Silent Hill 2, Judas, un jeu VR Metro Awakening dans l'univers de la licence de 4A Games et Concord. Cela laisse encore de la place pour quelques invités surprise si rien d'autre ne fuite d'ici là. Vous pourrez suivre tout cela depuis cet article, auquel nous rajouterons le flux vidéo YouTube une fois disponible.

Ce qui est certain, c'est qu'il y a clairement de quoi être excité avec de telles annonces en vue !