Rise of the Ronin : date de sortie, gameplay, édition Deluxe et bonus de précommande pour l'Action-RPG au Japon

L'année dernière, Team Ninja, connu pour Ninja Gaiden, Nioh et Dead or Alive notamment, dévoilait Rise of the Ronin, un jeu de rôle et d'action qui nous rammènera au Japon, en 1863, aux côtés d'un samouraï sans maître. Un titre très attendu par de nombreux joueurs, il a fait une apparition remarquée aux Game Awards 2023.

C'est donc grâce à une nouvelle bande-annonce diffusée cette nuit que nous apprenons que la date de sortie de Rise of the Ronin est fixée au 22 mars 2024 sur PC et PlayStation 5. Le jeu est pour rappel édité par Sony Interactive Entertainment, les précommandes seront lancées dès le 14 décembre prochain.

Toute précommande permettra d'obtenir le katana et l'armure Iga Ninja et quatre styles de combat en avance. Une édition Deluxe numérique sera également disponible, avec le bâton Iga Ninja, les épées Toyokuni, l'armure Bando et le casque Japanese Formal.