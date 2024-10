The Rise of the Golden Idol : une date de sortie pour la suite de l'excellent jeu d'aventure

The Case of the Golden Idol avait séduit tous les amateurs de jeux d'aventure point & click en 2022, le titre de Color Gray Games et Playstack nous demandait de résoudre des crimes au XVIIIe siècle. Les studios préparent actuellement une suite, The Rise of the Golden Idol, qui dévoile sa date de sortie en vidéo :

The Rise of the Golden Idol sortira le 12 novembre 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, ainsi que sur iOS et Android via Netflix. Cette suite nous demandera cette fois d'enquêter sur une quinzaine d'affaires dans les années 1970, un changement drastique d'époque, où le sang côtoie les hallucinogènes, les faxs, la parapsychologie, les guides TV et le Disco.

En attendant de découvrir The Rise of the Golden Idol dans moins d'un mois, vous pouvez acheter The Case of the Golden Idol à partir de 11,69 € sur GOG.com et Gamesplanet.