The Rise of the Golden Idol : une suite au jeu point & click décalé déjà annoncée

L'année dernière, Color Gray Games et Playstack lançaient The Case of the Golden Idol, un jeu d'aventure point & click nous demandant de résoudre une douzaine de crimes au XVIIIe siècle. Un an plus tard, les studios étaient aux Game Awards 2023 pour dévoiler leur prochain, qui sera une suite.

The Rise of the Golden Idol nous plongera cette fois dans les années 1970 pour enquêter sur une quinzaine d'affaires. Une époque bien différente du premier volet, mais les crimes n'ont pas changé en 300 ans.

L'idole est de retour 300 ans plus tard Trois siècles après le destin funeste des Cloudsleys, la légende du Golden Idol a disparu des mémoires. On n'en parle plus qu'à voix basse, comme d'un mythe insensé. Mais certains ne reculeront devant rien pour que cela change. Bienvenue dans les années 70 - Le sang et le disco The Rise of the Golden Idol suit un chasseur de reliques déterminé dans sa quête pour retrouver un artefact qui, d'après les légendes, aurait le pouvoir de refaçonner le monde. En tant qu'observateur, vous devrez percer le secret de 15 affaires étranges mêlant crime, mort et dépravation. Comme dans The Case of the Golden Idol, vous avez une liberté totale pour enquêter et construire votre propre théorie. Vous devrez lever le voile sur un mystère se déroulant à l'âge des hallucinogènes, des fax, de la parapsychologie et des magazines télé. Adepte du spiritualisme, prisonniers, présentateurs télé et chef de bureau joueront tous un rôle dans la trame de fond des événements. Et comme toujours, bon nombre d'entre eux auront leurs propres objectifs. Et certains n'hésiteront pas à passer à l'action pour les réaliser.

The Rise of the Golden Idol est attendu en 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, ainsi que sur iOS et Android via Netflix. D'ici là, vous pouvez découvrir The Case of the Golden Idol à partir de 16,19 € sur GOG.com et Gamesplanet.