Rise of the Ronin : vous hésitez encore ? Une démo fait son apparition sur le PlayStation Store

Rise of the Ronin est la grosse exclusivité de Sony Interactive Entertainment qui a vu le jour sur PS5 en mars dernier. Ne tournons pas autour du pot, le titre de la Team Ninja n’a pas sur marquer et charmer la presse. En attendant, la firme japonaise fait un point sur le jeu (via le PlayStation Blog) et livre quelques chiffres intéressants sur les choix des joueurs in-game.

Ainsi, nous apprenons que :

Choix scénaristiques

Après avoir affronté Gonzo, les joueurs sont confrontés à leur premier choix. Chaque possibilité a ses propres avantages, alors pourquoi ne pas explorer les deux options ?

Je pensais que les choix du temple Mibu seraient largement en faveur de la faction pro-shogunat, en raison des activités du Shinsengumi, mais beaucoup de joueurs ont choisi de soutenir la faction anti-shogunat. Au début du jeu, les joueurs rencontrent de nombreux personnages de la faction anti-shogunat, dont Ryoma Sakamoto, ce qui peut expliquer pourquoi cette faction a gagné leurs faveurs.

Si vous voulez découvrir les conséquences des différents choix, vous pouvez rejouer les missions terminées via le Testament spirituel, disponible dans la nagaya. Forgez votre destin

Les liens que l’on tisse font partie des thèmes les plus importants du jeu. Renforcer un lien avec un personnage vous offre divers avantages, dont de nouveaux styles de combat et de nouveaux dialogues qui permettent de mieux connaître ce personnage.

Par ailleurs, le serment secret est un type de relation spécial qui n’est possible qu’avec des personnages particuliers. Certains joueurs n’ont prêté ce serment secret qu’à un seul personnage du jeu, tandis que d’autres ont multiplié les serments secrets. Combat

Bien que le contre éclair puisse briser la posture de l’adversaire, il peut aussi vous mettre en difficulté si votre timing n’est pas le bon, ce qui en fait une arme à double tranchant. J’étais sûr que vous étiez nombreux à avoir utilisé des contres éclair lors des combats avec des adversaires redoutables, mais j’ai tout de même été surpris d’apprendre que plus de 1,9 milliard de contres éclair avaient été effectués. Comme nous voulions qu’un maximum de joueurs puissent s’amuser dans Rise of the Ronin, nous avons inclus plusieurs niveaux de difficulté. Nous sommes vraiment ravis de constater que la communauté dans son ensemble profite de ces différentes difficultés. « Nuit noire », le niveau de difficulté le plus élevé, se déverrouille d’ailleurs après que vous avez terminé l’histoire principale. Si vous aimez les combats acharnés, n’hésitez pas à l’essayer. Exploration

Ceux qui ont retrouvé tous les chats du jeu ont peut-être été tristes de ne plus avoir à chercher le moindre chat durant la suite de leurs pérégrinations. Rassurez-vous, il est toujours possible d’en voir autour des différents sanctuaires et chez Usugumo Dayu. Depuis la dernière mise à jour, les joueurs peuvent même caresser les chats recueillis autant de fois qu’ils le veulent, en allant voir Usugumo Dayu, alors n’hésitez pas : continuez de retrouver les chats !

Les fugitifs ne sont pas de simples ennemis, ce sont des personnages talentueux qui ont vécu durant le bakumatsu (le Japon de la fin du XIXe siècle) et qui ont leur propre histoire, comme les ronins. Notre studio a conçu chacun de ces fugitifs avec soin, en réfléchissant longuement à leurs noms, à leurs armes, à leurs styles de combat et même à leurs emplacements dans l’univers du jeu. Lorsque vous les affronterez, nous espérons que vous ferez attention aux détails de ces fugitifs.

Pour le coup, PlayStation a pris la décision de sortir une démo pour attirer de nouveaux joueurs !

Après avoir récolté ces données de jeu, nous avons réalisé à quel point vous êtes nombreux à aimer Rise of the Ronin. Si vous avez déjà terminé l’histoire une première fois, nous espérons que vous continuerez de vous amuser en essayant d’autres embranchements scénaristiques, grâce au Testament spirituel, ou que vous relèverez le défi d’un niveau de difficulté supérieur, comme Nuit noire. Une démo gratuite de Rise of the Ronin est désormais disponible sur le PlayStation Store. Elle permet de combattre Gonzo, dont nous avons parlé au début de cet article, et les données de sauvegarde de la démo peuvent être chargées dans le jeu complet. Si vous n’avez pas encore joué à Rise of the Ronin, nous ne pouvons que vous encourager à découvrir son monde aussi vaste que magnifique.

Le lien ? C’est par ici que cela se passe : Démo Rise of the Ronin.

