Rise of the Ronin : les tests tombent, les notes sont tranchantes

Bien connu pour les Dead or Alive, Ninja Gaiden et plus récemment Nioh, Team Ninja est de retour cette semaine avec Rise of the Ronin, un jeu de rôle et d'action nous ramène dans les dernières années de la période Edo. Une exclusivité PlayStation 5 qui s'est laissée approcher par la presse spécialisée anglophone avant sa sortie.

Malheureusement, les notes ne sont pas folles, même si elles restent correctes. Les testeurs ont apprécié le contexte historique du jeu et son gameplay très satisfaisant, mais il faut compter sur une réalisation technique datée et des mécaniques de monde ouvert dépassées.

La date de sortie de Rise of the Ronin est fixée au 22 mars 2024 sur PlayStation 5 uniquement, vous pouvez le précommander à partir de 68,99 € sur Amazon, Cdiscount ou la Fnac.