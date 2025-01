Rise of the Ronin : surprise, l'exclu PS5 arrive sur PC, voici tout ce qu'il faut savoir

L'année dernière, les joueurs PlayStation 5 ont pu mettre les mains sur Rise of the Ronin, un jeu de rôle et d'action en monde ouvert développé par Team Ninja, le studio derrière les Nioh et Ninja Gaiden. Le titre, édité par Koei Tecmo, était réservé à la PS5, mais cette exclusivité n'était que temporaire.

Aujourd'hui, les studios annoncent que Rise of the Ronin sortira le 11 mars 2025 sur PC, via Steam, soit près d'un an après son lancement sur PlayStation 5. Cette version pour ordinateurs sera compatible les écrans ultra-larges, supportera la résolution 8K avec un taux de rafraîchissement à 120 fps, l'audio 3D et « la possibilité de personnaliser les touches au clavier et à la souris » (ce qui devrait être la base de tout jeu PC). Pour faire plus simple, voici la liste des fonctionnalités exclusives à la version Steam :

Compatibilité résolution 8K

Compatibilité DirectX 12 Ultimate

Compatibilité avec les écrans ultra-larges et super ultra-larges

Compatibilité 120 IPS

Compatibilité Ray tracing

Compatibilité audio 3D

Touches claviers et souris personnalisables

Compatibilité AMD Fidelity FX Super Resolution

Compatibilité NVIDIA DLSS et Reflex

Un menu avec une interface sur laquelle on peut cliquer

Compatibilité avec la technologique graphique Intel XeSS

Les joueurs PC qui achèteront Rise of the Ronin sur Steam avant le 2 avril prochain auront droit à des bonus, qui sont les mêmes que sur PS5 à l'époque, à savoir :

Quatre styles de combat : - Hayabusa-ryu pour le katana

- Hayabusa-ryu pour la naginata

- Nioh-ryu pour le katana

- Aisu Kage-ryu le katana Katana de ninja d'Iga Ensemble d'armure de ninja d'Iga

Et voici enfin les configurations requises pour profiter de Rise of the Ronin sur PC, l'Action-RPG ne sera pas trop gourmand, mais il faudra faire de la place sur le SSD !

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10/11 64 bits Processeur Intel Core i5-10400

ou

AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i5-10600K

ou

AMD Ryzen 5 5600X Mémoire vive 16 Go de RAM Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go de VRAM)

ou

AMD Radeon RX 5500 XT (8 Go de VRAM) NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (8 Go de VRAM)

ou

AMD Radeon RX 6700XT (12 Go de VRAM) DirectX Version 12 Réseau Connexion internet haut débit Espace disque 180 Go d'espace disque disponible Carte son Stéréo 16 bits avec lecture 48 kHz Notes supplémentaires SSD requis. Un SSD avec de faibles performances peut affecter le gameplay. Architecture de mémoire à multiples canaux recommandée. Ce jeu devrait tourner en 1080p/30 fps avec les réglages graphiques au plus bas (upscalé).

Frame Generation peut être utilisé pour améliorer les fps. La configuration système requise pour Windows 11 s'applique lors de l'utilisation de ce système d'exploitation. SSD requis. SSD NVMe recommandé. Architecture de mémoire à multiples canaux recommandée. Ce jeu devrait tourner en 1080p/60 fps avec les réglages graphiques standards (upscalé).

Frame Generation peut être utilisé pour améliorer les fps. La configuration système requise pour Windows 11 s'applique lors de l'utilisation de ce système d'exploitation.



En attendant la sortie de Rise of the Ronin sur PC, vous pouvez acheter des manettes sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Lire aussi : TEST Rise of the Ronin : quand la Team Ninja se trompe de voie...