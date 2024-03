TEST Rise of the Ronin : quand la Team Ninja se trompe de voie...

Page 3 : Durée de vie et conclusion de Rise of the Ronin

Digne d’un jeu PS4 Remaster





Rise of the Ronin est une production, exclusive à la PS5, qui a de quoi attirer sur le papier. Et pour cause, la Team Ninja se lance dans les mondes ouverts en proposant une aventure qui plonge le joueur dans un vieux Japon apprécié, plus précisément durant les dernières années de la période Edo. L’équipe est célèbre pour ses titres exigeants et amusants, sans trop pousser la partie visuelle. Néanmoins, avons-nous droit à un jeu qui fait frémir les pupilles ? Oui et non...

Du « déjà-vu ».

Alors, certes, la firme n’est pas connue pour ses graphismes transcendants et explosifs, mais plutôt pour sa patte particulière à l’image, exhibant une direction artistique plaisante. Rise of the Ronin manque, malheureusement, de peps... En effet, la magie Team Ninja s’estompe ici puisque nos amis exposent du « déjà-vu », en copiant ce que font les copains. Oui, le titre se base sur des faits historiques (remaniés) pour amener un brin de réalisme à cet univers, mais une image un peu plus onirique n’aurait pas été du luxe. En outre, nous avons droit à du clipping et du popping. Entendez par là que des textures et des éléments de décors surgissent sans crier gare durant notre progression, ça pique les yeux ; l’eau ressemble à de la gelée, c’est assez perturbant.

Concernant les gestuelles, nous nous retrouvons avec des PNJ ayant des mouvements très rigides, avec cette sensation de visionner des robots marchant dans les parages. Seules les animations pendant les affrontements ont un petit « je-ne-sais-quoi » plutôt accrocheur, nous sentons que les développeurs maîtrisent la retranscription des arts martiaux à l’image. Mais pour résumer tout cela, nous avons cette impression de jouer à un jeu PS4 qui a été remastérisé avec quelques brindilles supplémentaires. Qui dit monde ouvert, dit aussi des bugs. Nous avons été bloqués dans les environnements et avons traversé des murs, mais pas que. Le jeu a planté plusieurs fois également, de quoi être frustré. Petit point positif néanmoins, le démembrement est vraiment excellent, les hémoglobines virevoltent dans tous les sens.

Sans surprise, plusieurs modes visuels sont disponibles dans les paramètres. Le premier, Graphismes, exhibe de la 4K avec un nombre d’images par seconde vacillant. Que dire... Ce n’est pas très gracieux car l’aliasing est pas mal visible, en plus d’avoir quelques chutes. Le deuxième, Performances, permet de jouir d’une expérience fluide (merci les 60 fps). Chose plutôt amusante, il n’y a pas de très grosses différences entre ces deux rendus, alors autant profiter d’un framerate constant. Il en existe un troisième, Ray Tracing, pour admirer quelques reflets en plus sur la gelée l’eau, au détriment du reste. Vous l’aurez compris, nous vous invitons à basculer sur Performances, c’est un bon compris entre framerate et rendu, surtout que la fluidité apporte un confort non négligeable pendant des phases de combat intenses.

Notation Graphisme 12 20 Bande son 16 20 Jouabilité 15 20 Durée de vie 16 20 Scénario 15 20 Verdict 13 20