Rise of the Ronin : un Action-RPG au Japon par la Team Ninja annoncé en vidéo

Team Ninja est bien connu pour les Dead or Alive, mais aussi pour ses jeux d'action Ninja Gaiden et Nioh. Le studio japonais a refait parler de lui ce soir à l'occasion du PlayStation State of Play afin de dévoiler Rise of the Ronin, un jeu de rôle et d'action qui se déroulera dans le passé, au Japon.

Rise of the Ronin nous ramènera en 1863, aux côtés d'un samouraï sans maître, dans un Japon en proie aux changements culturels. Voici une petite présentation du jeu :

Il fait sombre avant l'aurore. Dans Rise of the Ronin, vous explorerez un monde en évolution tout en combattant pour forger une nouvelle ère au Japon.

Vous êtes un ronin, un guerrier sans maître ni attaches, et tandis que vous croiserez la route de personnages essentiels, vous prendrez part à une expérience d'action se focalisant sur des combats immersifs.

Rise of the Ronin est attendu en 2024 sur PlayStation 5, il s'agira d'une exclusivité consoles, une sortie sur PC est donc à prévoir.