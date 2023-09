PlayStation State of Play : Sony aussi nous donne rendez-vous ce jeudi à 23h00 pour une présentation

Tout comme le Nintendo Direct, il était attendu et les bruits de couloir allaient dans ce sens. Oui, Sony Interactive Entertainment va bien tenir un nouveau PlayStation State of Play et a choisi la même date que Big N. pour le diffuser. C'est donc ce jeudi 14 septembre 2023 à 23h00 qu'il faudra être devant son écran pour suivre cette présentation. Après le gros PlayStation Showcase de mai qui avait été riche en annonces, à quoi faut-il s'attendre ?

Eh bien, c'est Shawne Benson, qui s'occupe des relations avec les éditeurs tiers, qui nous annonce la couleur sur le PlayStation Blog. En effet, ce State of Play nous donnera des nouvelles de jeux déjà dévoilés et attendus sur les consoles PlayStation, avec des « pépites indépendantes », des « jeux phares » destinés au PSVR 2 et donc les productions majeures des éditeurs tiers. Aurons-nous enfin droit à une date de sortie pour Final Fantasy VII Rebirth à cette occasion ?

Même s'il n'est pas fait mention de jeux first-party, il serait tout de même fort étonnant que Marvel's Spider-Man 2 ne se montre pas alors que son lancement est proche, mais comme toujours, wait & see. Vous pourrez suivre la présentation originale ou notre restream depuis cet article via le flux des vidéos ci-dessus.

Le modèle standard de PS5 est actuellement en vente sur Amazon au prix de 524,99 €.