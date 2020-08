SONDAGE : PlayStation State of Play, qu'avez-vous pensé du live de Sony ?

Le PlayStation State of Play a pris fin il y a quelques heures et se penchait principalement sur les titres à venir sur PS4 et PS VR ; même si quelques productions PS5 traînaient dans les parages. Crash Bandicoo4: It's About Time, Hitman 3 en réalité virtuelle, ou encore Control ont eu droit à quelques minutes.

Notre sondage du jour s'attarde donc sur ce petit évènement en ligne, notre question est la suivante : qu'en avez-vous pensé ? Avez-vous trouvé les annonces alléchantes ? Qu'est-ce qui vous attire ? Rien ? En plus de participer en cliquant sur le bouton ci-dessous, nous vous invitons à réagir dans les commentaires de cet article.

Nous décortiquerons vos réponses dans quelques jours... Pour ne pas changer, à vos claviers !

