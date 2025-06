PlayStation State of Play : Sony va ouvrir le bal des présentations dès ce mercredi soir !

La période des présentations estivales va débuter cette semaine et ce ne sera finalement pas le Summer Game Fest Live 2025 qui ouvrira le bal. En effet, Sony Interactive Entertainment vient d'annoncer un nouveau State of Play, qui contrairement à celui d'avril dédié à Borderlands 4 couvrira donc bien de multiples productions vidéoludiques, comme en février dernier. C'est donc ce mercredi 4 juin à 23h00 pile qu'il faudra être devant son écran pour découvrir les annonces de « titres indispensables disponibles prochainement sur PS5 » pendant plus de 40 minutes, la durée habituelle. Nous rajouterons le flux vidéo de la présentation à cet article lorsqu'il sera disponible.

Aucun titre n'est évidemment cité, juste que les jeux mis en avant proviendront de créateurs du monde entier. Compte tenu du fait que Death Stranding 2: On the Beach aura son propre évènement la semaine prochaine, difficile de savoir s'il aura droit à ne serait-ce qu'une courte vidéo pour rappeler aux joueurs ne suivant pas assidument l'actualité que sa sortie est imminente. Une apparition de Ghost of Yōtei ne nous étonnerait pas maintenant qu'il est daté et que les joueurs ont évidemment envie de voir les nouveautés de gameplay qu'il proposera. Quant à Stellar Blade, sa sortie imminente sur PC pourrait lui valoir la diffusion d'un trailer de lancement.

Pour le reste, tout est possible en cette période, entre revoir des projets déjà annoncés et découvrir des nouveautés excitantes provenant d'éditeurs tiers. Y aura-t-il quelques productions pour le PSVR 2 ?

