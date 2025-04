Borderlands 4 : suivez le State of Play ce mercredi pour découvrir du gameplay inédit

Les amateurs de looter shooters vont pouvoir découvrir en fin d'année Borderlands 4, un cinquième épisode (huitième en comptant les spin-offs) de la délirante licence de Gearbox Software qui lui vaut le succès depuis 2009. Depuis sa révélation en août 2024, nous avons eu droit à quelques concept arts à l'ambiance bien différente de ce qui a été proposé par le passé, à une bande-annonce mêlant cinématique et gameplay qui introduisait la planète Kairos et montrait rapidement les nouveaux Chasseurs de l'Arche qui n'ont clairement pas fait sensation, ainsi qu'un trailer à l'action effrénée qui servait à introduire la date de sortie. Cette dernière vient d'être décalée et nous allons avoir droit à un State of Play pour enfin clairement poser les bases de cette aventure.

C'est donc ce mercredi 30 avril à 23h00 que vous pourrez suivre la présentation de Borderlands 4 depuis cet article auquel nous rajouterons le flux vidéo une fois disponible. Le directeur artistique Graeme Timmins et producteur senior Anthony Nicholson vont pendant plus de 20 minutes nous montrer du gameplay afin de nous fournir un tour d'horizon des possibilités du jeu, que ce soit les missions, armes, compétences d'action, personnages inédits ou faisant leur retour et bien plus.

L'illustration principale du jeu que nous devrions retrouver sur la jaquette a au passage été dévoilée, mettant évidemment en scène un bandit. Notez qu'il est enchaîné et brise l'entrave retenant sa main droite, ce qui concorde avec le slogan « Break Free » affiché dans la dernière vidéo en date.

