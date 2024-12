Borderlands 4 : les nouveaux Chasseurs de l'Arche viennent semer le désordre sur Kairos dans un trailer sensationnel

Take-Two Interactive, et plus précisément 2K Games, a décidé de se positionner aux Game Awards 2024 pour mettre en avant ses prochains blockbusters vidéoludiques. Toujours par deux ils vont, alors en plus d'une bande-annonce de Mafia: The Old Country, c'est donc Borderlands 4 qui est lui aussi venu assurer le spectacle. Il avait lui aussi été dévoilé durant la gamescom Opening Night Live 2024 par une vidéo faisant suite aux évènements finaux de Borderlands 3. Depuis, des concept arts et quelques détails mineurs ont été partagés à la PAX West. Sur l'un d'eux, nous pouvions y voir de l'écriture dans un langage extraterrestre, ressemblant à ce qui avait été glissé dans la première vidéo teaser. Ce type d'écriture a été repris pour chauffer les joueurs avant l'évènement, en témoigne la séquence ci-dessous, mais à priori personne n'est parvenu à en apporter une traduction.

It's happening, you guys! I will be at The Game Awards with a new trailer for Borderlands 4. I can't wait! pic.twitter.com/gSUazy5tSW — Randy Pitchford (@DuvalMagic) December 9, 2024

Randy Pitchford nous avait également promis des séquences in-game avec du gameplay en plus d'une « séquence cinématique originale jamais vue auparavant, dépeignant un moment qui se produit à peu près à mi-chemin entre la fin de Borderlands 3 et le début de Borderlands 4 ». Alors, promesse tenue ?

Eh bien oui, car la bande-annonce dépeint dans un premier temps une bataille entre deux camps pour le moins singuliers, avec d'un côté des bandits mécanisés bien hétéroclites dirigés par une femme possédant deux bras géants dans le dos et de l'autre une armée standardisée dont le commandant reste alors bien mystérieux.

La vidéo nous montre ensuite les magnifiques environnements de Kairos, la nouvelle planète sur laquelle Borderlands 4 prendra place. Les quatre nouveaux Chasseurs de l'Arche sont également introduits, bien que non nommés, et ils respecteront la parité puisqu'il y a jusqu'à preuve du contraire tout autant d'hommes que de femmes, dont une que nous devinons être la nouvelle Sirène avec ses tatouages roses. Des PNJ hauts en couleur sont également montrés, dont le seul et unique Claptrap, évidemment de retour, de même que Zane ! Et bien évidemment, il y aura du loot à gogo. Compte tenu du panorama qui est mis en évidence, il se pourrait bien que l'hypothèse d'un monde (plus) ouvert se confirme, mais wait & see. Notons également l'utilisation d'un grappin au cours des déplacements, ce qui devrait encore plus dynamiser les affrontements.

En guise de conclusion, une nouvelle Arche est donc confirmée, rien d'étonnant, mais ce qui l'est plus, c'est que le leader de l'armée vu au début semble capable de la charger, lui qui est appelé Timekeeper et désigné comme étant un terrible dictateur. De nombreux symboles cryptiques sont ensuite balancés très rapidement, de quoi occuper la communauté en attendant le début d'année 2025 pour découvrir du gameplay à proprement parler.

Borderlands 4 est pour rappel attendu sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Borderlands 3 est quant à lui disponible à partir de 53,99 € chez Gamesplanet.